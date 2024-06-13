Таиланд официально подтвердил намерение присоединиться к БРИКС

Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо с намерением присоединиться к БРИКС

Tекст: Максим Попов

Как сообщает ТАСС, это произошло после участия Сангиампхонга в конференции «Диалог БРИКС с развивающимися странами», которая накануне состоялась в Нижнем Новгороде.

В своем письме Сангиампхонг подчеркнул, что каждое государство – член БРИКС приветствует решение Таиланда и считает, что страна может внести свой вклад в успех организации. Также он выразил надежду на то, что Таиланд станет полноправным членом БРИКС, и передал соответствующее письмо Сергею Лаврову.



До этого сообщалось, что руководство Таиланда одобрило проект письма о планах страны по вступлению в БРИКС.





