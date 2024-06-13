Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.2 комментария
Таиланд официально подтвердил намерение присоединиться к БРИКС
Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо с намерением присоединиться к БРИКС
Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо о намерении королевства стать полноправным членом БРИКС.
Как сообщает ТАСС, это произошло после участия Сангиампхонга в конференции «Диалог БРИКС с развивающимися странами», которая накануне состоялась в Нижнем Новгороде.
В своем письме Сангиампхонг подчеркнул, что каждое государство – член БРИКС приветствует решение Таиланда и считает, что страна может внести свой вклад в успех организации. Также он выразил надежду на то, что Таиланд станет полноправным членом БРИКС, и передал соответствующее письмо Сергею Лаврову.
До этого сообщалось, что руководство Таиланда одобрило проект письма о планах страны по вступлению в БРИКС.