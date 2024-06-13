Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
Умер совершивший первую посадку на воду космонавт Зудов
Умер Герой Советского Союза, летчик-космонавт Вячеслав Зудов, совершивший первую посадку на воду
Ушел из жизни Герой Советского Союза, летчик-космонавт Вячеслав Зудов, совершивший первую в истории советской космонавтики нештатную посадку на воду в 1976 году. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина.
Церемония прощания с космонавтом состоится 14 июня на военном мемориальном кладбище Министерства обороны Российской Федерации в Мытищах, передает ТАСС.
Вячеслав Дмитриевич родился в январе 1942 года в городе Бор Нижегородской области. В отряд космонавтов он был зачислен в октябре 1965 года. Свой единственный космический полет он совершил в октябре 1976 года вместе с Валерием Рождественским на корабле «Союз-23».
Известно, что во время полета система сближения и стыковки корабля с орбитальной станцией «Салют-5» отказала. Экипаж принял решение вернуться на Землю. Поздно вечером 16 октября спускаемый аппарат приводнился в озере Тенгиз, в двух километрах от берега. Из-за технических проблем парашют не отстрелился и пропитался водой, что помешало экипажу покинуть корабль. Спасательная операция в условиях метели продолжалась несколько часов. За проявленные мужество и героизм Вячеслав Зудов был награжден медалью Героя Советского Союза и орденом Ленина.
Как сообщалось ранее, умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин.