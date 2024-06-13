Умер совершивший первую посадку на воду космонавт Зудов

Умер Герой Советского Союза, летчик-космонавт Вячеслав Зудов, совершивший первую посадку на воду

Tекст: Максим Попов

Церемония прощания с космонавтом состоится 14 июня на военном мемориальном кладбище Министерства обороны Российской Федерации в Мытищах, передает ТАСС.

Вячеслав Дмитриевич родился в январе 1942 года в городе Бор Нижегородской области. В отряд космонавтов он был зачислен в октябре 1965 года. Свой единственный космический полет он совершил в октябре 1976 года вместе с Валерием Рождественским на корабле «Союз-23».



Известно, что во время полета система сближения и стыковки корабля с орбитальной станцией «Салют-5» отказала. Экипаж принял решение вернуться на Землю. Поздно вечером 16 октября спускаемый аппарат приводнился в озере Тенгиз, в двух километрах от берега. Из-за технических проблем парашют не отстрелился и пропитался водой, что помешало экипажу покинуть корабль. Спасательная операция в условиях метели продолжалась несколько часов. За проявленные мужество и героизм Вячеслав Зудов был награжден медалью Героя Советского Союза и орденом Ленина.



Как сообщалось ранее, умер генеральный конструктор НПО автоматики Сергей Дерюгин.









