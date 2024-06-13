МКС опровергла слухи о ЧП с космонавтом

МКС опровергла слухи о чрезвычайном положении с космонавтом

Tекст: Вера Басилая

В сообщении уточняется, что фрагмент переговоров о том, что у одного из членов экипажа якобы декомпрессионная болезнь, была по ошибке передана. На станции сейчас проводится симуляция различных сценариев в космосе, к реальной чрезвычайной ситуации никакого отношения не имеет. Все космонавты на МКС здоровы и в безопасности, передает РИА «Новости».

Ранее представитель НАСА сообщил, что фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции по ошибке попал в эфир прямой трансляции НАСА, из-за чего стали распространяться слухи о проблемах на станции.