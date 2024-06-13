G7 собралась установить единые стандарты поставок полупроводников

Yomiuri сообщила о планах G7 установить единые стандарты поставок важных для промышленности товаров и материалов

Tекст: Антон Антонов

G7 хочет сформулировать единые принципы взаимодействия, которые позволят не допустить зависимости от конкретных государств. Планируется ввести критерии отбора поставщиков, чтобы обеспечить диверсификацию и прозрачность поставок, передает ТАСС со ссылкой на Yomiuri.

Также G7 работает над снижением угрозы нарушения логистических цепочек при торговле полупроводниками. Кроме того, планируется ввести новые меры по защите информации и борьбе с кибератаками. Одним из направлений работы является укрепление связей с государствами, которые не входят в G7, но важны для поставок ключевых товаров и материалов.

Указывается, что внимание к данной теме связано с укреплением позиций Китая на рынке микросхем и электромобилей. Соответствующий пункт собираются включить в итоговое заявление саммита G7 в Италии.

Напомним, в США признали зависимость от чипов из Тайваня. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у тайваньской компании TSMC.