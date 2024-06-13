Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Армянский политик увязал отказ Грузии впустить его с Днем России
Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян, который придерживается антироссийских взглядов, сообщил, что его не пустили в Грузию.
Хзмалян сообщил, что планировал деловой визит в Грузию, но грузинская пограничная полиция запретила въезд. Как рассказал Хзмалян, после трехчасового ожидания ему вернули паспорт, он «пешком вернулся в Армению». Причины отказа впустить его в Грузию политику не раскрыли. «С Днем России», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, хотя Грузия настроена антироссийски, у нее возник конфликт с Западом из-за «иноагентского закона». В результате противники правящей партии «Грузинская мечта» обвиняют ее в симпатиях к России.