Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.5 комментариев
Гуцул заявила, что не боится санкций США
Руководитель Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее не страшат санкции со стороны Соединенных Штатов, которые ввели против нее с подачи президента Молдавии Майи Санду.
Бессмысленно бояться санкций, судов и угроз, поскольку главной целью остается улучшение жизни народа Гагаузии, сказала Гуцул, передает ТАСС.
Санду и ее кураторы устроили «полосу препятствий», которую власти Гагаузии преодолеют, добавила она.
Политик пояснила, что ожидала американских санкций, поскольку в аналогичном ключе действует и президент Молдавии. Санду невыгодно улучшение жизни молдаван и гагаузов.
Ранее США ввели санкции против 300 физических и юридических лиц в разных странах, которые якобы связаны с Россией.