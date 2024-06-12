Чернышенко призвал ценить волонтеров за самоотверженность

Вице-премьер Чернышенко призвал ценить волонтеров за их самоотверженность

Мероприятие состоялось в рамках юбилейной «Добро.Конференции», в нем также приняли участие руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Обсуждая развитие добровольчества, мы пришли к выводу, что его примеры были на протяжении всей истории России и что стремление к бескорыстной помощи в целом свойственно всем народам, которые живут на территории нашей страны. Важно вспомнить и поблагодарить всех волонтеров – прошлого и настоящего – за их самоотверженное служение обществу и Родине, так как волонтеры отдают самое дорогое – невозобновляемый ресурс, время, причем зачастую в самой активной части жизни. Хочется, чтобы добровольцы чувствовали свою сопричастность общему делу и знали, что они нужны стране», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер указал на волонтеров в проведение Олимпиады-2014 в Сочи и рассказал о формировании волонтерского корпуса на мероприятии. Для проведения соревнований необходимо было найти порядка 25 тыс. Отобрать подходящих добровольцев получилось во многом благодаря сотрудничеству с опорными вузами, а также тщательной оценке поданных заявок, при которой учитывался конкретный опыт кандидата. Волонтеры помогли создать на мероприятии атмосферу дружбы и профессионализма во всех направлениях – от встречи и проводов участников до обеспечения питания, безопасности, перевода и др.

«Многие из добровольцев Олимпиады и сейчас продолжают вовлекать огромное количество людей в бескорыстное служение нашей Родине. Это стало возможно благодаря тому, что были разработаны правильные, эффективные инструменты. Сегодня возможности добровольцев стали больше, но и ответственность тоже стала больше: и по количеству проектов, и по количеству дел. Важно, чтобы признание и благодарность волонтерам были частью культуры нашего общества», – подчеркнул Чернышенко.

Программа «Обучение служением» помогает студентам обучаться и одновременно приносить пользу обществу, применяя свои профессиональные навыки для решения реальных социальных задач. Совет консорциума федеральной программы «Обучение служением» был учрежден ассоциацией «Добро.рф» совместно с Высшей школой экономики на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».