Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
МИД Индии допустил участие Моди в обсуждениях по теме Украины на полях саммита G7
Премьер-министр Индии Нарендра Моди может обсудить тему украинского конфликта на полях саммита G7, заявил в ходе брифинга первый замглавы индийского МИД Винай Кватра.
Кватра сообщил, что Моди примет участие в информационной сессии саммита, основными темами которой будут искусственный интеллект, энергетика и Средиземноморье, однако в ходе двусторонних дискуссий, бесед и встреч на полях саммита индийский премьер может обсудить «текущие события в мире, имеющие важное значение», передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не обсуждал с Моди участие Индии в конференции по Украине.