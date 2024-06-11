В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.9 комментариев
В Тюменской области назвали сроки стабилизации ситуации с паводком
Губернатор Моор: В Тюменской области ожидается стабилизация ситуации с паводком
Обстановка с паводками в Тюменской области стабилизируется во второй половине месяца, заявил глава региона Александр Моор со ссылкой на прогноз специалистов.
К 20 июня ожидается стабилизация ситуации с паводком по всей территории региона, заявил Моор в своем Telegram-канале.
На реке Иртыш пик максимальных отметок сместился от Тобольска ниже по течению в Уватский район. Гидропосты, находящиеся там, показывают незначительную динамику роста – до трех сантиметров в сутки, добавил губернатор.
«Это значит, что отметки опасных природных явлений по реке Иртыш ниже города Тобольска, скорее всего, достигнуты не будут. Вода разошлась по сухой пойме реки», – пояснил он.
В зону подтопления в Тюменской области попали 842 дома, из них половина уже освободилась от воды. Проводится дезинфекция, осматривается пострадавшее жилье.