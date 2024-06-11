В Тюменской области назвали сроки стабилизации ситуации с паводком

Губернатор Моор: В Тюменской области ожидается стабилизация ситуации с паводком

Tекст: Алексей Дегтярев

К 20 июня ожидается стабилизация ситуации с паводком по всей территории региона, заявил Моор в своем Telegram-канале.

На реке Иртыш пик максимальных отметок сместился от Тобольска ниже по течению в Уватский район. Гидропосты, находящиеся там, показывают незначительную динамику роста – до трех сантиметров в сутки, добавил губернатор.

«Это значит, что отметки опасных природных явлений по реке Иртыш ниже города Тобольска, скорее всего, достигнуты не будут. Вода разошлась по сухой пойме реки», – пояснил он.

В зону подтопления в Тюменской области попали 842 дома, из них половина уже освободилась от воды. Проводится дезинфекция, осматривается пострадавшее жилье.