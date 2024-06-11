Посол Ирана подтвердил намерение продолжить работу над договором с Россией

Посол Ирана Джалали подтвердил намерение Тегерана продолжить работу над договором с Россией

Tекст: Максим Попов

По словам посла, вопрос о том, чтобы завершить работу над текстом договора как можно скорее, поднимался на встрече главы МИД России Сергея Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни. На данном этапе ведется экспертная дискуссия по документу, стороны обмениваются проектами текста, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия и Иран уже несколько лет ведут работу над всеобъемлющим договором. В настоящее время между странами действует соглашение об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, которое было подписано в Москве в 2001 году и рассчитано на десять лет.



До этого директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил, что подписание нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлено из-за технических проблем со стороны Ирана. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, дату подписания договора перенесли из-за выборов президента Ирана.





