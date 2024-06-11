Песков назвал причину переноса договора о сотрудничестве с Ираном

Дату подписания договора о сотрудничестве между Москвой и Тегераном перенесли из-за выборов президента Ирана

Tекст: Максим Попов

По словам Пескова, если в целом рассматривать ситуацию, то работа продолжается. Однако, учитывая текущую ситуацию в Тегеране, когда проходит подготовка к президентским выборам, график может немного сместиться вправо. Это связано с тем, что после выборов обычно происходят кадровые перестановки, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве.





