В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Песков назвал причину переноса договора о сотрудничестве с Ираном
Дату подписания договора о сотрудничестве между Москвой и Тегераном перенесли из-за выборов президента Ирана
Работа над всеобъемлющим соглашением между Россией и Ираном продолжается, хотя график может немного измениться из-за подготовки к президентским выборам в Тегеране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, если в целом рассматривать ситуацию, то работа продолжается. Однако, учитывая текущую ситуацию в Тегеране, когда проходит подготовка к президентским выборам, график может немного сместиться вправо. Это связано с тем, что после выборов обычно происходят кадровые перестановки, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве.