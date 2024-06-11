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    Как идея о спасении мира превращается в орудие Запада
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    Норвегия договорилась собирать танки Leopard
    Макрон не исключил своей отставки
    Стало известно об ужесточенных боях возле Часова Яра
    Раскрыты подробности о разбившемся Су-34 в Северной Осетии
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    Шольц призвал Запад сделать все возможное для укрепления ПВО Украины
    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    0 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    23 комментария
    11 июня 2024, 12:53 • Новости дня

    Песков назвал причину переноса договора о сотрудничестве с Ираном

    Дату подписания договора о сотрудничестве между Москвой и Тегераном перенесли из-за выборов президента Ирана

    Tекст: Максим Попов

    Работа над всеобъемлющим соглашением между Россией и Ираном продолжается, хотя график может немного измениться из-за подготовки к президентским выборам в Тегеране. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, если в целом рассматривать ситуацию, то работа продолжается. Однако, учитывая текущую ситуацию в Тегеране, когда проходит подготовка к президентским выборам, график может немного сместиться вправо. Это связано с тем, что после выборов обычно происходят кадровые перестановки, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве.


    10 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов

    Под Харьковом ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Под Харьковом убит один из лидеров украинских националистов, глава «Добровольческого движения ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский, сообщили СМИ.

    Кохановский погиб в окопе возле Волчанска. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает издание «Страна».

    В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. Также он был традиционным участником шествий националистов в Киеве – например, в честь дня рождения Бандеры.

    Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Кохановский был заочно арестован в России.

    Напомним, под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА.

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    10 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    Авиаэксперт назвал самолеты, которые заменит новый SJ-100

    Авиаэксперт Пантелеев оценил перспективы SJ-100 после прохождения летных испытаний

    Авиаэксперт назвал самолеты, которые заменит новый SJ-100
    @ Пресс-служба ПАО "ОАК"/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новый самолет Superjet-100 после успешного прохождения летных испытаний сможет составить конкуренцию канадскому CRJ 1000 и бразильскому ERJ 195, сказал газете ВЗГЛЯД глава отраслевого портала «Авиапорт» Олег Пантелеев, комментируя начало летных испытаний SJ-100.

    «Как правило, сертификационные испытания занимают больше года, порой затягиваются и на три года. Однако в данном случае нет оснований считать, что испытания затянутся. В полетах будет задействовано три самолета, что даст возможность некоторые испытания проводить параллельно», – говорит Пантелеев.

    Он рассказывает, что в ходе испытаний необходимо доказать соответствие требованиям безопасности полетов тех решений, которые внедрены на этой версии самолета. И поскольку SJ-100 создается по программе импортозамещения систем и компонентов, в первую очередь испытания направлены как раз на подтверждение возможностей новых систем.

    «Прямыми аналогами и конкурентами SJ-100 являются CRJ 1000 и ERJ 195, которые выпускались в Канаде и Бразилии. Но на российском рынке таких машин почти нет. Сейчас главная задача – удовлетворить спрос на 100-местные самолеты и затем омолодить флот, уже летающий в России», – заключил Пантелеев.

    Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что начались сертификационные летные испытания опытного образца импортозамещенного ближнемагистрального самолета SJ-100.

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    10 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки решающего сражения

    Tекст: Кристина Цыцура

    В конце лета 2024 года на Украине произойдет решающее сражение, которое может привести к окончанию боевых действий, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, заключительное сражение придется на август-сентябрь, передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, но, как считает офицер, такого же мнения придерживаются и политологи.

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

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    10 июня 2024, 18:54 • Новости дня
    В Госдуме попросили проверить «Яндекс.Такси» за запрет флага России
    В Госдуме попросили проверить «Яндекс.Такси» за запрет флага России
    @ Alexander Legky/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Госдумы Ирина Филатова направила запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность действий «Яндекс.Такси», запретившего использование российского флага в салонах машин.

    По словам Филатовой, она получила информацию о противоречащей законодательству РФ политике компании из СМИ и обращений в ее Telegram-канале. «14 мая 2024 года водителю «Яндекс.Такси» запретили использовать флаг России в салоне, заявив, что он не входит в список разрешенных предметов», – говорится в обращении депутата, передает ТАСС.

    Филатова подчеркнула, что демонстрация госсимволики РФ не является рекламой, а запрет на ее использование нарушает закон и «умаляет право граждан на уважение атрибутов своей страны». Депутат также указала, что флаг России защищен законом как элемент государственной символики. Филатова просит Краснова проверить законность действий «Яндекс.Такси» и принять меры в случае нарушения законодательства.

    При этом, согласно рекламной политике «Яндекс.Такси», размещение изображений госсимволики как действующей, так и исторической запрещено.


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    10 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Рогов объяснил значение взятия Старомайорского

    Рогов: Высоты у Старомайорского придадут динамики армии России

    Рогов объяснил значение взятия Старомайорского
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение поселка Старомайорское на стыке ДНР и Запорожской области тактически важно для Российской армии, заявил глава комиссии ОП России по суверенитету и сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Освобождение Старомайорского имеет важное тактическое значение, оно придаст динамики успешным действиям по продвижению на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

    Рядом с населенным пунктом находятся высоты, которые позволят продвигаться российским подразделениям вперед. Это село станет залогом грядущих успехов ВС России, подчеркнул он.

    Минобороны России заявило, что в понедельник группировка «Восток» установила контроль над населенным пунктом Старомайорское в ДНР.

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    11 июня 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра

    Марочко сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в районе Часова Яра

    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В районе микрорайона «Канал», на территории Часовоярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часова Яра идут интенсивные боевые действия за господствующие высоты и позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ пытаются всеми силами удержать укрепленные рубежи. Кроме того, украинские военные регулярно проводят инженерную разведку, чтобы не допустить форсирования российскими войсками водного канала Северский Донец – Донбасс.

    Эксперт рассказал, что ВСУ установили вдоль канала камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    10 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    Снайпер ВСУ спрогнозировал новые потери территорий Украиной

    Снайпер ВСУ Прошинский: На Украине появится «серая зона» шириной в 20 километров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в скором времени утратит контроль над еще большим количеством территорий, они могут стать «серой зоной», заявил украинский снайпер Константин Прошинский в интервью.

    На нескольких участках фронта украинская армия, вероятно, потеряет территории, включая остатки Донецкой области (ДНР), заявил Прошинский в интервью на YouTube, передает РИА «Новости».

    Также в теории ВСУ могут потерять часть Харьковской и Сумской областей, пояснил он. Вдоль границы с Россией может появиться «серая зона» шириной до 20 километров вглубь Украины.

    Прошинский отметил, что не верит в возможность выхода к границам 1991 года или к границам 24 февраля 2022 года.

    Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допускал расширение «санитарной зоны» до Польши.

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    11 июня 2024, 09:57 • Новости дня
    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве

    МИД: Подписание договора о сотрудничестве между Россией и Ираном отложено

    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Подписание нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлено из-за технических проблем со стороны Ирана, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По его словам, решение о заключении договора является стратегическим для обеих стран и не зависит от текущей геополитической ситуации, передает РИА «Новости».

    Кабулов добавил, что процесс работы над договором приостановлен по причинам проблем у иранских партнеров, однако данная работа будет завершена до согласования текста соглашения, после чего лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания.

    Ранее Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке.

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    10 июня 2024, 21:19 • Новости дня
    По делу генерала Попова арестован еще один подозреваемый

    Суд Москвы отправил в СИЗО еще одного фигуранта дела экс-командующего 58-й армией Попова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суд в Москве отправил в следственный изолятор (СИЗО) фигуранта дела о мошенничестве, связанного с бывшим командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым, который также находится под арестом, сообщили в правоохранительных органах.

    Как указал источник, в рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо. В правоохранительных органах уточнили, что его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение в мошенничестве, передает ТАСС.

    Имя второго фигуранта дела не разглашается.

    Ранее сообщалось, что Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.

    Напомним, генерал Попов дал показания на других участников хищения. Суд отказал в изменении генералу меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    10 июня 2024, 18:17 • Новости дня
    Афганским трудовым мигрантам предложили работать в России

    Талибы заявили, что афганские трудовые мигранты могут приехать работать в Россию

    Афганским трудовым мигрантам предложили работать в России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Некоторые регионы России предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана, заявил и. о. министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

    Как указал Умари, Чечня и Татарстан, а также некоторые другие республики в составе России предложили талибам реализовать возможности трудоустройства мигрантов из Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе, передает ТАСС со ссылкой на Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA).

    По его словам, данный вопрос поднимался на встрече с министром труда РФ Антоном Котяковым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а также на переговорах с представителями Дагестана.

    Напомним, в понедельник делегация представителей движения «Талибан» приехала на II Международный форум министров образования «Формируя будущее» в Казань.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с правительством Афганистана, сформированным движением «Талибан».

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    11 июня 2024, 06:14 • Новости дня
    Арестованного генерала Попова попросили отправить в зону СВО
    Арестованного генерала Попова попросили отправить в зону СВО
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    УПК позволяет приостановить расследование в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, в случае его отправки в зону СВО, заявил адвокат генерала Сергей Буйновский.

    «Готовим документы, в которых попросим в законном порядке отправить Попова в зону спецоперации для выполнения боевых задач», – сказал он ТАСС

    Попов был арестован 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению  более 1,7 тыс. тонн металлопроката. Изделия были в 2023 году закупленны военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что по делу генерала Попова арестован еще один подозреваемый. В правоохранительных органах уточнили, что его показания также легли в основу дела, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

    Иван Попов, арестованный за мошенничество в особо крупном размере, действовал совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который погиб в ходе спецоперации, полагает следствие.

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    10 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Bild: Германия по итогам выборов в ЕП разделилась почти по границам ГДР и ФРГ
    Bild: Германия по итогам выборов в ЕП разделилась почти по границам ГДР и ФРГ
    @ IMAGO/Deutzmann/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате выборов в Европарламент Германия разделилась почти по границе ФРГ и ГДР, сообщила русскоязычная версия газеты Bild.

    Согласно данным газеты, в десяти так называемых «старых» федеральных землях, которые относились к Западной Германии до объединения страны в 1990 году, лидером почти везде стал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), сообщает ТАСС.

    При этом в Гамбурге и еще некоторых крупных городах первое место заняла партия «Союз-90»/«зеленые». В других городах, например в Бремене и Бремерхафене, большинство избирателей отдали свои голоса за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ).

    На востоке страны, вземлях ранее принадлежавших к ГДР, большинство голосов набрала правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    Bild заключает, что АдГ укрепила свои позиции в качестве второй по популярности партии в Германии.

    Напомним, оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в европейский парламент в Германии с 29,5%, при этом Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимают третье место.

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    10 июня 2024, 18:38 • Новости дня
    Туск исключил версию о причастности «внешних сил» к взрыву на оружейном заводе
    Туск исключил версию о причастности «внешних сил» к взрыву на оружейном заводе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agencу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв на складе ракетного топлива оружейного завода компании Mesko S.A. в польском городе Скаржиско-Каменна произошел не из-за «внешнего воздействия», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    В ходе пресс-конференции после выездного заседания кабмина в Белостоке недалеко от границы с Белоруссией Туск заявил, что «пока нет никаких поводов утверждать, что какая-либо внешняя сила стояла за трагическими событиями на заводе», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва на оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве на юге Польши погиб один человек и еще один получил ранения.

    Коментарии (14)
    11 июня 2024, 12:08 • Новости дня
    Стали известны подробности о разбившемся Су-34 в Северной Осетии

    Потерпевший крушение в Северной Осетии Су-34 участвовал в СВО и в боевых действиях в Сирии

    Стали известны подробности о разбившемся Су-34 в Северной Осетии
    @ mod_russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Потерпевший крушение в горах Северной Осетии самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-34 участвовал в специальной военной операции и неоднократно наносил бомбовые удары по позициям боевиков в Сирии, сообщили в оперативных службах.

    В Минобороны заявили, что предварительная причина катастрофы – техническая неисправность, комиссия ВКС выехала на место падения самолета, передает ТАСС.

    Ранее самолет Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж погиб.

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