В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
Макрон отказался уходить в отставку
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Le Figaro Magazine, что не намерен уходить в отставку, каким бы ни был результат выборов в Национальное собрание.
Макрон добавил, что отвергает гипотезу, согласно которой оппозиционное «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах потребует его отставки, передает ТАСС.
Президент отметил, что нормы конституции довольно четкие, а Нацобъединение не может их «толковать на свой манер».
«Они достаточно четкие, равно как и полномочия президента, каким бы ни был результат. Это для меня незыблемо», – подчеркнул французский лидер.
В Кремле сочли преждевременным говорить об отставке Макрона.
Ранее в СМИ появилась информация, что Макрон обсуждает с окружением возможность отставки.