Макрон отказался уходить в отставку

Tекст: Александра Юдина

Макрон добавил, что отвергает гипотезу, согласно которой оппозиционное «Национальное объединение» в случае победы на парламентских выборах потребует его отставки, передает ТАСС.

Президент отметил, что нормы конституции довольно четкие, а Нацобъединение не может их «толковать на свой манер».

«Они достаточно четкие, равно как и полномочия президента, каким бы ни был результат. Это для меня незыблемо», – подчеркнул французский лидер.

В Кремле сочли преждевременным говорить об отставке Макрона.

Ранее в СМИ появилась информация, что Макрон обсуждает с окружением возможность отставки.

