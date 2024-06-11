В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
В Кремле сочли преждевременным говорить об отставке Макрона
В Кремле сочли преждевременным говорить о вероятной отставке Макрона
Москва считает преждевременным обсуждать перспективы досрочной отставки президента Франции Эммануэля Макрона, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, в данный момент невозможно комментировать этот вопрос, так как во Франции еще не состоялись выборы, передает ТАСС.
При этом Песков отметил, что партия сторонников лидера Франции «Ренессанс» стремительно теряет свои позиции, что в свою очередь указывает на недовольство французов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Макрон обсуждает с окружением возможность отставки.