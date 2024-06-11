В Кремле сочли преждевременным говорить об отставке Макрона

В Кремле сочли преждевременным говорить о вероятной отставке Макрона

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в данный момент невозможно комментировать этот вопрос, так как во Франции еще не состоялись выборы, передает ТАСС.

При этом Песков отметил, что партия сторонников лидера Франции «Ренессанс» стремительно теряет свои позиции, что в свою очередь указывает на недовольство французов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Макрон обсуждает с окружением возможность отставки.