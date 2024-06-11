В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Песков заверил в надежности самолетов Путина
Песков заявил, что Путин летает на надежных отечественных самолетах
Президент России Владимир Путин пользуется отечественной авиатехникой, она очень надежна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Комментируя крушения самолетов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима, Песков заявил, что самолеты и вертолеты президентского авиапарка подвергаются специальному обслуживанию, передает ТАСС.
По его словам, любой самолет в России и техника обслуживается на должном уровне, существуют очень жесткие стандарты.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства в тех же условиях, и все прошло без проблем.