Песков заверил в надежности самолетов Путина

Песков заявил, что Путин летает на надежных отечественных самолетах

Tекст: Вера Басилая

Комментируя крушения самолетов с участием президента Ирана Эбрахима Раиси и вице-президента Малави Саулоса Чилима, Песков заявил, что самолеты и вертолеты президентского авиапарка подвергаются специальному обслуживанию, передает ТАСС.

По его словам, любой самолет в России и техника обслуживается на должном уровне, существуют очень жесткие стандарты.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства в тех же условиях, и все прошло без проблем.