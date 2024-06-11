В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
В Кремле объяснили проведение совместных с Белоруссией учений
Песков объяснил учения ядерных сил необходимостью поддерживать боеготовность на фоне провокаций Запада
Запад все больше нагнетает обстановку, поэтому проведение учений нестратегических ядерных сил и поддержание боеготовности очень важны, заявил президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Запад каждый день провоцирует и нагнетает обстановку враждебными по отношению к России действиями европейских столиц, поэтому такие учения и поддержание боеготовности для России очень важны, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.