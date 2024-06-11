  • Новость часаРоссийские войска освободили Артемовку и Тимковку
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    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    0 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    23 комментария
    11 июня 2024, 13:54 • Новости дня

    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку

    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки установили контроль над Артемовкой в ЛНР и Тимовкой в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 560 человек, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны украинской армии и поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Глубокого и Тихого в Харьковской области.

    Группировка отразила две контратаки украинских штурмовиков 13-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли более 265 человек, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20, машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    10 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов

    Под Харьковом ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Под Харьковом убит один из лидеров украинских националистов, глава «Добровольческого движения ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский, сообщили СМИ.

    Кохановский погиб в окопе возле Волчанска. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает издание «Страна».

    В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. Также он был традиционным участником шествий националистов в Киеве – например, в честь дня рождения Бандеры.

    Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Кохановский был заочно арестован в России.

    Напомним, под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА.

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    10 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки решающего сражения

    Tекст: Кристина Цыцура

    В конце лета 2024 года на Украине произойдет решающее сражение, которое может привести к окончанию боевых действий, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, заключительное сражение придется на август-сентябрь, передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, но, как считает офицер, такого же мнения придерживаются и политологи.

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

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    10 июня 2024, 19:39 • Новости дня
    Рогов объяснил значение взятия Старомайорского

    Рогов: Высоты у Старомайорского придадут динамики армии России

    Рогов объяснил значение взятия Старомайорского
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение поселка Старомайорское на стыке ДНР и Запорожской области тактически важно для Российской армии, заявил глава комиссии ОП России по суверенитету и сопредседатель совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Освобождение Старомайорского имеет важное тактическое значение, оно придаст динамики успешным действиям по продвижению на Времевском направлении Запорожской линии фронта, сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

    Рядом с населенным пунктом находятся высоты, которые позволят продвигаться российским подразделениям вперед. Это село станет залогом грядущих успехов ВС России, подчеркнул он.

    Минобороны России заявило, что в понедельник группировка «Восток» установила контроль над населенным пунктом Старомайорское в ДНР.

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    11 июня 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра

    Марочко сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в районе Часова Яра

    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В районе микрорайона «Канал», на территории Часовоярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часова Яра идут интенсивные боевые действия за господствующие высоты и позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ пытаются всеми силами удержать укрепленные рубежи. Кроме того, украинские военные регулярно проводят инженерную разведку, чтобы не допустить форсирования российскими войсками водного канала Северский Донец – Донбасс.

    Эксперт рассказал, что ВСУ установили вдоль канала камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    10 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    Снайпер ВСУ спрогнозировал новые потери территорий Украиной

    Снайпер ВСУ Прошинский: На Украине появится «серая зона» шириной в 20 километров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в скором времени утратит контроль над еще большим количеством территорий, они могут стать «серой зоной», заявил украинский снайпер Константин Прошинский в интервью.

    На нескольких участках фронта украинская армия, вероятно, потеряет территории, включая остатки Донецкой области (ДНР), заявил Прошинский в интервью на YouTube, передает РИА «Новости».

    Также в теории ВСУ могут потерять часть Харьковской и Сумской областей, пояснил он. Вдоль границы с Россией может появиться «серая зона» шириной до 20 километров вглубь Украины.

    Прошинский отметил, что не верит в возможность выхода к границам 1991 года или к границам 24 февраля 2022 года.

    Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допускал расширение «санитарной зоны» до Польши.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    11 июня 2024, 04:29 • Новости дня
    Китай и Бразилия представили консенсус по Украине

    Китай и Бразилия представили консенсус по Украине, который одобряют все больше стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Консенсус Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта одобряет все большее число стран, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с бразильским коллегой Мауро Виэйрой.

    «Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление, где представлен их консенсус из шести пунктов по урегулированию украинского вопроса. Все больше стран одобряют его», – приводит слова Ван И ТАСС

    В совместном заявлении говорится, что диалог и переговоры – единственный путь к урегулированию. Китай и Бразилия также предложили «в подходящее время» провести мирную конференцию.

    Ранее Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине

    Министр иностранных дел Китая Ван И на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде заявил, что для решения конфликта на Украине необходимо созвать конференцию, которую признают и Москва, и Киев.

    По его словам, Китай выступает за своевременный созыв настоящей конференции «с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов».

    Власти Китая заявляли, что Пекин не будет участвовать в конференции в Швейцарии, так как ключевые факторы для проведения мероприятия не созданы.

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    10 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области

    Губернатор Белгородской области Гладков: На мине подорвались трое бойцов самообороны и журналист

    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что оператор канала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча и находится в тяжелом состоянии. Ему проводится операция в Шебекинской ЦРБ.

    Гладков добавил, что один из бойцов с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 города Белгорода. Двум другим бойцам оказали медпомощь амбулаторно.

    Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне трое бойцов белгородской самообороны получили ранения из-за атаки БПЛА.

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    10 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Осуждены захватывавшие рыболовное судно в Крыму украинские пограничники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Крыму вынесен приговор двум захватившим рыболовецкое судно в Азовском море в 2018 году сотрудникам украинской пограничной службы, сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

    Осужденных признали виновными в захвате судна и по совокупности им назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

    Первые три года они отбудут в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Суд установил, что обвиняемые угнали российское рыболовецкое судно и похитили членов его экипажа с угрозой применения насилия с применением оружия.

    Осужденные, являясь сотрудниками государственной погранслужбы Украины, вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к России, воссоединением с ней Крыма и Севастополя. По данным источника агентства в силовых структурах, речь идет о рыболовецком судне «Норд».

    Напомним, украинские пограничники в Азовском море в марте 2018 года задержали судно «Норд» под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан бежал с Украины и самостоятельно вернулся в Крым.

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    10 июня 2024, 18:02 • Новости дня
    На Украине спрос на валюту в мае поставил рекорд

    Спрос среди украинцев на валюту в мае побил рекорд

    На Украине спрос на валюту в мае поставил рекорд
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Граждане Украины стали активно покупать наличную валюту, в мае зафиксирован рекордный показатель за год, сообщило агентство УНН со ссылкой на статистику Нацбанка страны.

    Объемы покупки валюты в мае 2024 года превысили объемы продаж на 1,04 млрд долларов, уточняется, что объем покупки составил 2,24 млрд долларов, передает ТАСС.

    В конце мая доллар впервые преодолел отметку в 40 гривен. Украинские аналитики отмечают, что сейчас гривна находится в устойчивом тренде на ослабление.


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    11 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Группировка «Запад» захватила пять опорных пунктов ВСУ

    Минобороны: Группировка «Запад» захватила пять опорных пунктов ВСУ близ Серебрянки и Берестового

    Tекст: Александра Юдина

    Российская группировка войск «Запад» выбила украинские силы с позиций и захватила пять опорных пунктов, уничтожив при этом 570 солдат противника и несколько единиц артиллерийского вооружения, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

    По его словам, российские подразделения «решительными действиями» выбили противника с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами в районах Серебрянки, Берестового, Синьковки и Тимковки, передает РИА «Новости».

    В результате боев российские войска нанесли поражение подразделениям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады нацгвардии.

    ВСУ потеряли в ходе боев 570 солдат, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, гаубицы М777 и «Мста-Б», а также две гаубицы Д-30 и орудие L-119.

    Ранее группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

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    11 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»

    Посол МИД Мирошник: США закрыли глаза на преступления украинских карателей из «Азова»

    Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Анастасия Куликова

    Еще недавно американцы считали украинский батальон «Азов» «токсичным», а теперь администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость. Так в разговоре с газетой ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник прокомментировал решение США снять запрет на поставки вооружений националистическому подразделению.

    «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) – это националистический батальон. Его руководство исповедует исключительно праворадикальные взгляды. Это проявляется в том числе в символике – на знамени «Азова», напомню, черный вольфсангель (Wolfsangel, с немецкого «волчий крюк» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Собеседник отметил, что у этого образования есть боевое и политическое крыло. «Представители формирования являются наследниками нацистской идеологии и всячески ее проповедуют на территории Украины», – добавил он.

    Мирошник также указал на методы ведения войны боевиками «Азова». «В Мариуполе они «отличились» убийствами мирных жителей, обстрелами жилых кварталов, насилием и мародерством. Информацию об этих фактах публикует в том числе Следственный комитет России. За совершение преступлений более 100 боевиков по решению суда приговорены к пожизненному заключению», – детализировал спикер.

    В США же закрыли глаза на действия украинских карателей, подчеркнул посол МИД РФ. Он напомнил, что некоторое время в Штатах обозначали «Азов» как нацистское подразделение, а направлять им военную помощь и проводить совместные тренировки было запрещено. «То есть еще недавно батальон считался американцами «токсичным». Сейчас администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость», – пояснил Мирошник. 

    Такое решение он объясняет стремлением Белого дома «нанести поражение» России. «Для Вашингтона, видимо, считается нормальным то, что делает «Азов». Судя по всему, разрешение передавать оружие боевикам продиктовано желанием Соединенных Штатов использовать любой мусор в своих интересах», – убежден дипломат.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

    Согласно выдержке из заявления ведомства, отряд прошел «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей «нет доказательств» такой деятельности, пишет WP.

    Представитель Госдепартамента отказался сообщить изданию, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение боевиков «Азова». По данным WP, отмена запрета была приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что подразделение могло бы быть «более эффективным» во время боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года, если бы у него был доступ к американскому оборудованию.

    Напомним, в США действовал запрет на предоставление помощи «Азову» в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова» включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.

    В марте 2023 года в Белом доме произошел, как выразился посол России в США Анатолий Антонов, позорный факт: там награждали члена нацбатальона «Азов» Юлию Паевскую, известную как Тайра. Дипломат отмечал, что американские власти знают о человеконенавистнической идеологии «Азова», который использует символику гитлеровской Германии.

    «В 2019 году американские конгрессмены потребовали от госсекретаря включить военное формирование в перечень иностранных террористических организаций. Получается, что Соединенные Штаты ради цели «насолить» России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от «коричневой чумы», – приводило агентство РИА «Новости» заявление Антонова.

    Напомним, батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Ранее боевики подразделения, приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией. Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС. Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    11 июня 2024, 09:15 • Новости дня
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для «Искандеров» и выдвижение в район пусков, следует из видео Министерства обороны России.

    В сообщении Минобороны говорится, что учения с использованием ОТРК «Искандер», а именно получение спецбоеприпасов, снаряжение ими ракет-носителей и скрытный выезд в точку пуска, отрабатывались во время первого этапа.

    Также в рамках учений авиация отработала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в место патрулирования.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    11 июня 2024, 00:17 • Новости дня
    В Киеве заявили о желании получить F-16 как можно скорее

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти в ходе встречи с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен заявили о желании получить истребители F-16 как можно скорее.

    «Ожидаем скорейшую передачу самолетов F-16», – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи, передает ТАСС

    Министр обороны Украины Рустем Умеров также заявил, что передаче истребителей F-16 уделялось особое внимание.

    «Делаем все возможное, чтобы самолеты, пилоты и базы были готовы к бою как можно быстрее», – написал Умеров в своем блоге.

    Ранее начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями.

    Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    11 июня 2024, 08:20 • Новости дня
    В бюджет Крыма от продажи активов олигархов поступило более 2,1 млрд рублей

    В бюджет Крыма от продажи активов украинских олигархов поступило более 2,1 млрд рублей

    Tекст: Александра Юдина

    В бюджет Крыма поступило более 2,1 млрд рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Отмечается, что в 2023 году от продажи активов было получено 1,7 млрд рублей, а в 2024 году – более 416 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Отмечается также, что работа по оценке и подготовке к продаже на торгах национализированного имущества продолжается.

    Как отметил Константинов, спрос на такие активы со стороны инвесторов и новых собственников высок.

    Ранее антитеррористическая комиссия направила в парламент Крыма проект по национализации ряда предприятий украинских собственников.

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    Операцию по зачистке британской элиты начал ее бывший союзник

    Главная интрига предстоящих в Британии выборов связана с фигурой Найджела Фараджа. Он вернулся в большую политику, а его партия почти сравнялась по популярности с нынешней партией власти. Кто этот человек, почему его называли «британским Жириновским» и что сделало его одним из самых влиятельных британцев? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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