В Общественной палате обсудили совершенствование налоговой системы

Tекст: Валерия Городецкая

Общественная экспертиза проекта Федерального закона № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» прошла 10 июня на площадке ОП РФ, сообщается на сайте ОП РФ.

Слушания предваряли обсуждения на площадках региональных общественных палат, их председатели поделились мнениями, которые звучат в субъектах России. В экспертизе также приняли участие члены ОП РФ и СПЧ, представители деловых и профессиональных сообществ, лидеры крупнейших общественных организаций.

Развернутые комментарии к проекту закона поступили уже от 43 общественных палат субъектов России. Все предложения будут использованы при подготовке итогового заключения Общественной палаты, которое будет направлено в Госдуму для учета при рассмотрении законопроекта.

Как заявил в ходе слушаний замглавы Минфина Алексей Сазанов, при определении параметров предусмотренных налоговых изменений правительство исходило из необходимости обеспечить справедливый уровень налогообложения и долгосрочность, сбалансированность бюджета, что, в свою очередь, позволит добиться стабильности налоговых условий, которых неоднократно просил бизнес.

Предлагаемые изменения налоговой системы отвечают на запросы общества и бизнеса, уверен председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.

Этот законопроект восполняет очень серьезные ниши в правовом регулировании работы и в налогообложении бизнеса, в нем действительно даны хорошие механизмы для того, чтобы стимулировать людей к правопослушному поведению, предупреждать дробление бизнеса, считает генеральный директор АНО «Платформа для работы с сообщениями предпринимателей», член СПЧ Элина Сидоренко.

Предусмотренная в изменениях налоговая выплата для семей с детьми будет стимулировать рождаемость и влиять на политику в сфере демографии, заявил заместитель секретаря ОП РФ, председатель Союза семей России Владислав Гриб.

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик, председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко рассказал об опыте использования доходов от повышения НДФЛ в интересах детей. За три года работы фонда было спасено уже более 25 тыс. детских жизней, отметил он.

Предлагаемые правительством РФ изменения нашли поддержку у общественников из регионов. Отдельно были отмечены такие результаты налоговой донастройки, как повышение сбалансированности региональных и муниципальных бюджетов и, как следствие, улучшение финансирования социальных программ на местах.