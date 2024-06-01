Финский журналист во время посещения Донбасса удивился российским дорогам

Tекст: Вера Басилая

Хейсканен рассказал, что был поражен качеством российских дорог, которые, как он считает, «лучше, чем в Германии». Его удивило, что в Генической школе №1 в Херсонской области хранятся украинские книги и их никто не выкидывает, а многие жители ездят на машинах с украинскими номерами, передает РИА «Новости».

После беседы с людьми на освобожденных территориях, он понял, что «люди и в Мелитополе, и в Мариуполе, везде ждали Россию». Также на него произвело впечатление беседы с теми, кто потерял свой дом. Хейсканен заключил, что в Донбассе живут люди с огромной волей и закалкой.

По его словам, он собирается в ближайшее время посетить Донецк, Мариуполь, Запорожскую и Херсонскую области и организовать гуманитарную миссию.

Ранее бывший разведчик морской пехоты США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер после поездки в Донбасс заявил, что правда на стороне России.