Экс-разведчик ВС США Риттер после поездки в Донбасс: Правда на стороне России

Tекст: Ольга Никитина

Риттер передвигался на бронированном автомобиле в сопровождении охраны. Он отметил, что аналитику очень важно увидеть собственными глазами то, что происходит. Поездку в Донбасс он назвал крайне важной, поскольку он сам хотел «увидеть» и все «прочувствовать», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Бывший разведчик ВС США заявил, что никогда не верил сообщениям о том, что российская армия якобы наносит удары по Донецку. В морской пехоте Риттер был артиллеристом. «Профессионалы никогда не будут бить по цели, если перед ними есть гражданское население. Они будут бить с флангов, но не через них. А русские – профессионалы», – подчеркнул он.

Риттер отметил, что пока продолжаются боевые действия Россия набирает мощь, а Украина, наоборот, теряет свою силу. «Но если поехать на фронт и спросить российского солдата <…>, выиграл ли он уже, он скажет нет, потому что остались еще украинские солдаты, которые собираются стрелять», – сказал он, добавив, что впереди еще много боев. При этом Риттер подчеркнул, что Россия единственная из всех сторон, кто говорит правду. «И правда на стороне России», – подчеркнул он.

Говоря о том, безопасно ли ему будет вернуться в США после визита в Донбасс, Риттер сказал, что он американский журналист и это его работа.

Ранее Риттер предрек Украине потерю четырех городов, если Киев не согласится на переговоры.