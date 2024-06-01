Умер актер Дмитрий Липинский

Эксперт объяснил, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина

Эксперт Анпилогов раскрыл механизм нанесения ударов западным оружием по России

«Современное высокоточное оружие – это не просто ракета или артиллерийский снаряд. Это огромная поддерживающая инфраструктура, которая создает условия для целеуказания, наведения, донаведения на цель, то есть это инфраструктура для всех сложных операций, которые обеспечивают эффективность применения современного оружия», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

«И вся эта структура, конечно, никак не украинская. У Украины нет ни системы глобального позиционирования, ни систем дистанционного зондирования земли, то есть спутников-шпионов, которые могут обеспечить поиск соответствующих целей, их идентификацию. Все эти системы принадлежат западным странам, в первую очередь США, и в ряде случаев предоставляются Украине для нанесения ударов по российским целям», – указал спикер.

«Схема их работы следующая. Любой удар начинается с разведки цели: вам нужно определить ее местоположение, ее вид, ее поведение. Допустим, если это движущаяся цель, например, самолет, нужно знать, когда он находится на аэродроме, когда осуществляются вылеты, где находится стоянка на аэродромном поле и так далее. В основном это делается за счет средств так называемой видовой разведки», – детализировал аналитик.

«Также тут может использоваться и агентурная разведка. Мы помним, как российские Ил-76 были повреждены как раз такими агентами, которые запустили дроны буквально через забор взлетно-посадочной полосы. Но сейчас, понятное дело, учитывая наш опыт, таких неприятных инцидентов не произойдет. И сейчас большую часть информации предоставляют именно средства космической разведки, то есть спутники», – продолжил он.

Анпилогов также объяснил ключевой принцип работы космической разведки западных стран в рамках конфликта на Украине. «Их спутники являются главным целеуказующим элементом, это можно понять из карт зондирования местности. Допустим, китайские спутники, пролетая территорию Украины и Европейской части России, делают обычные снимки, которые не привязаны ни к каким объектам. А западные спутники снимают либо линию боевого соприкосновения, либо какие-то важные объекты в нашем тылу – Крымский мост, аэродромы и так далее», – объяснил собеседник.

«Кроме этого, для определения местоположение целей используются, конечно, радиоперехваты с помощью триангуляции. Это классический способ определения источника сигнала, когда вы делаете два пеленга из двух приемников радиосигнала, и создается такой треугольник без основания. Эти два пеленга пересекаются в какой-то одной точке, которая и является источником сигнала. Также для помощи ВСУ Западом используются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Они могут засекать вылеты нашей авиации, движение судов на контрастной поверхности, например, на море», – указал специалист.

«После того, как определены цели, мы переходим к стадии нанесения удара. У Запада есть комплексы, которые бьют по координаторам, например, ATACMS. Но его оперативно-тактическая ракета не может поражать движущиеся цели. Зато они снабжаются кассетной боевой частью, которая может накрывать большой по площади участок поверхности», – рассказал Анпилогов.

«Таким образом, вам не нужно четко определять, где стоит тот или иной самолет на аэродроме, или тот или иной корабль возле пирса. ATACMS просто накрывает площадь поражения своей боевой частью», – пояснил эксперт. Но у кассетного боеприпаса есть свои недостатки. Проникающее, поражающее действие каждого суббоеприпаса меньше, чем у боеприпаса, который представляет из себя единую боеголовку, например, фугасного действия», – добавил аналитик.

«Также у Запада есть и комплексы, которые используют систему донаведения, например – германо-шведские дальнобойные крылатые ракеты Taurus. У них есть радиолокационная оптическая головка донаведения, и цифровая карта местности, где указаны шаблоны, по которым можно найти соответствующую цель. Эта ракета, равно как и англо-французская Storm Shadow, идет на достаточно небольшой высоте, скрываясь в складках местности, а при подходе к цели делает горку – поднимается на высоту на несколько сотен метров. Затем Taurus с помощью системы машинного зрения сравнивает цель с шаблоном и бьет по ней», – отметил спикер.

«Ну и в конце концов, есть объективный контроль удара по цели с помощью самолетов ДРЛО, спутников и так далее. Мы, кстати, здесь очень активно помогаем Западу и ВСУ, когда начинаем снимать на телефоны объекты поражения, взрывы или работу комплексов ПВО, выдавая координаты, по которым расположены установки», – резюмировал Анпилогов.

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украине не требуется разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь России, поскольку основную роль в этом процессе будет выполнять НАТО. Дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Киевом западного оружия для атак по российской территории является выдуманной, в ней нельзя участвовать, заявила дипломат в своем Telegram-канале.

Украина не в состоянии самостоятельно использовать ракеты большой дальности, это возможно лишь с помощью космической разведки, а полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО, указала Захарова.

«В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом – передаются через планшеты. Но в любом случае максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте. А дальше – уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами», – отметила она.

В России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении таких ударов, подчеркнула Захарова. «И нечего западникам пускать эти лексические пузыри – никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это – дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», – заключила дипломат.

Ранее этой темы также коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

«Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

«А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрешение Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории связано с планами президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию для отправки военных инструкторов в ВСУ.