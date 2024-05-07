Администрация Кремля перешла в статус и. о. до формирования нового состава

Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства

Политолог Мартынов: Многие из нынешних министров сохранят посты в новом составе правительстве

Tекст: Олег Исайченко

«На долю действующего правительства выпало немало трудностей. Кабинет успел пережить пандемию коронавируса, эскалацию конфликта на Украине, беспрецедентное экономическое давление со стороны западных стран», – отметил политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Своевременные и действенные решения правительства позволили экономике России не просто выстоять, но и достигнуть новых высот. Кроме того, увеличивается число различных социальных программ. Поддержка власти со стороны общественности также крепка как никогда ранее», – отмечает он.

По мнению эксперта, добиться этих результатов было невозможно, если бы в правительстве сидели некомпетентные люди. «Россия на практике доказала эффективность собственной политической системы, способной предоставлять ценные и опытные кадры даже в периоды глобальных потрясений», – считает эксперт.

Он отметил, что на протяжении всего срока полномочий действующего кабинета между президентом Владимиром Путиным и министрами было взаимопонимание и доверие, исполнительная власть работала единым фронтом.

«Президент обозначил, что преемственность в достижении целей государственного развития становится одним из важнейших критериев при формировании нового состава правительства. Действующие члены кабинета зарекомендовали себя очень хорошо. Не исключаю, что многие из них сохранят высокие посты», – резюмирует Мартынов.

Ранее Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, полномочия которого истекают 7 мая. Прежние министры продолжат свою работу в статусе исполняющих обязанностей до утверждения нового состава кабинета. В начале мероприятия президент поблагодарил коллег за совместную работу.

Глава государства напомнил, что правительство начало свою работу «буквально за несколько недель» до начала пандемии коронавирусной инфекции. «Должен отметить, что мы вместе с вами прошли тогда это испытание достойно. А оно было связано с мобилизацией всех наших ресурсов в области здравоохранения, всей социальной сферы», – сказал Путин.

Президент также подчеркнул заслуги кабинета в рамках отражения экономической агрессии западных стран против России, начавшейся в 2022 году. «То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри», – акцентировал он.

Однако замыслы Вашингтона и Брюсселя не увенчались успехом, и в прошлом году темпы роста экономики России оказались выше мировых. Еще одна задача, которую пришлось решать правительству, это необходимость начала СВО с целью защиты русского населения Донбасса.

На этом фоне президент положительно оценил работу уходящего правительства. Он заявил, что нынешний кабинет достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития страны. «Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – подчеркнул Путин.