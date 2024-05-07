Путин: Вместе победим!

Tекст: Александра Юдина

«Мы – единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе – победим!» – цитирует РИА «Новости» обращение российского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Россия уверенно смотрит вперед, а также планирует свое будущее и намечает новые проекты и программы для динамичного и мощного развития страны.

Кроме того, Путин заметил, что будет делать все необходимое и все, что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян, подчеркнув, что результаты его работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплоченности и единства россиян.

Церемония инаугурации Путина завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов со стороны Кремлевской набережной. Это – максимальное количество залпов в иерархии военных почестей.

В ходе обращения Путин подчеркнул, что интересы и безопасность народа России стояли и будут стоять для него превыше всего.

Во вторник, 7 мая, Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.

