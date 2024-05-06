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Рассекречены документы о планах нацистов взять в плен Сталина
Музей Победы получил рассекреченные документы о работе советской военной разведки в ВОВ
Министерство обороны России передало Музею Победы рассекреченные документы о деятельности советской военной разведки накануне и в период Великой Отечественной войны.
Эти материалы, впервые представленные широкой публике, содержат доклады руководителей разведки, шифротелеграммы из зарубежных резидентур, разведсводки о положении на фронте и международной ситуации, а также личные дела, фотографии и вещи выдающихся разведчиков, передает РИА «Новости».
Среди переданных документов – свидетельства о планах нацистской Германии по молниеносному разгрому СССР. Так, в одном из донесений указывается, что Адольф Гитлер рассчитывал на победу за три недели. Также планировалось взять в плен Иосифа Сталина и советское правительство при помощи сообщников в Советском Союзе, а затем к августу 1941 года полностью завершить войну на Восточном фронте, чтобы в сентябре начать вторжение в Англию.
Особый интерес представляют документы, датированные 25 марта 1941 года. Они подтверждают намерения Германии напасть на СССР, о чем свидетельствует личная переписка Адольфа Гитлера с руководством Румынии.
Материалы также раскрывают информацию о панике в рядах вермахта, вызванной стойкостью Красной армии.
В годы войны в боях против захватчиков участвовали сотни тысяч разведчиков. 621 из них был удостоен звания Героя Советского Союза, двое – дважды. Девяти оперативным работникам посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Документы стали ценным дополнением к экспозиции музея и будут доступны для ознакомления посетителям.
Ранее ФСБ России рассекретила документы из следственного дела бывшего личного адъютанта Адольфа Гитлера Отто Гюнше, в которых он признает решающую роль СССР в разгроме нацизма.