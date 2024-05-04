ВСУ за сутки в зоне действия группировки «Центр» потеряли до 360 человек и танк Abrams
Группировка улучшила тактическое положение и поразила формирования 3-й штурмовой, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Майорска, Новгородского, Семеновки и Розовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Отражены 10 контратак украинских штурмовиков 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 23-й, 100-й, 115-й механизированных бригад у Керамика, Новокалиново, Очеретино, Соловьево и Нетайлово в ДНР. Украинская армия потеряла до 360 человек, танк Abrams, две БМП, две боевые бронированные машины, американскую САУ М109 Paladin, чешскую самоходную пушку DANA М2, гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 14-й и 44-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки и Двуречной в Харьковской области. Отражены три атаки украинских штурмовиков 63-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад и 1-й бригады нацгвардии у Берестового (Харьковская область), Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 355 человек.
При контрбатарейной борьбе поражены: польская САУ Krab, американские гаубица М777 и гаубица М198, САУ «Акация», гаубица Д-30, два американских орудия М119, британская гаубица L-119, машина БМ-21 РСЗО «Град».
«Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 79-й, 80-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Спорного, Константиновки и Красногоровки в ДНР. ВСУ потеряли до 340 человек, танк, американский БТР М113, гаубицу Д-20, орудие Д-30, гаубицу L-119, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи поразила формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Старомайорского и Пречистовки в ДНР. У Урожайного в ДНР отражены три контратаки украинских штурмовиков 106-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 135 человек, два автомобиля, гаубицу М777.
Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Михайловки и Ивановки в Херсонской области. ВСУ потеряли до 30 человек, САУ М109 Paladin и гаубицу М777.