Глава Минтруда назвал вычет семьям по НДФЛ семейной налоговой выплатой

Глава Минтруда Котяков назвал семейной налоговой выплатой предлагаемый вычет из НДФЛ для

Tекст: Валерия Городецкая

«Такая мера позволит поддержать порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей. Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена гражданину», – заявил Котяков, передает ТАСС.

Для оформления выплаты необходимо будет подать электронное заявление через портал Госуслуг или обратиться в клиентскую службу Социального фонда, добавил он.



Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие налоговые изменения планируют финансовые власти России с 2025 года, и разбиралась, кто выиграет от нововведений. В частности, семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума предлагается ввести налоговый вычет из НДФЛ в размере 7% из 13%.

