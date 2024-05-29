Воронежские власти не нашли подтверждения жалобам школьников на ЕГЭ

Воронежские власти не нашли подтверждения жалобам школьников на действия охраны перед ЕГЭ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина 28 мая написала в своем Telegram-канале, что в Воронеже на одном из пунктов проведения ЕГЭ девочек заставили снимать бюстгальтеры, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе, первые результаты служебного расследования по пункту приема ЕГЭ в школе №62 в Воронеже не выявили нарушения этических норм, случаев прикосновения специалистов ППЭ (пункта приема экзамена) к выпускникам на камере не зафиксировано, школьниц осматривала женщина.

По данным созданной для расследования инцидента комиссии, более 130 из 143 прибывших на ЕГЭ выпускников прошли рамку металлодетектора без звукового сигнала, но при проходе некоторых участниц сигнал сработал и девушек просили подумать, в чем его причина, а также предложили отдать запрещенные предметы и пройти дополнительную проверку ручным металлодетектором. По данным комиссии, камеры не зафиксировали случаи нервного возбуждения у школьников.

«Для контроля за соблюдением прав ребят министерством подготовлены материалы для передачи в соответствующие органы, также им и общественности будут представлены записи с камер видеонаблюдения», – сообщил представитель правительства региона.