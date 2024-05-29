МИД назвал причины для аннулирования электронной визы на границе с Россией

МИД: Поддельные паспорта иностранцев являются причиной аннулирования виз на границе с РФ

Tекст: Ольга Никитина

По его словам, количество отказов в выдаче электронных виз (ЕЭВ) не превышает 0,1% и сопоставимо с показателями для «бумажных» виз, передает ТАСС.

Однако, уже на границе пограничная служба ФСБ может аннулировать готовую ЕЭВ по ряду причин: недействительный паспорт, техническая ошибка в нем, несоответствие данных в паспорте и визе, а также наличие у иностранца поддельного паспорта.

«Наиболее частая причина отказа в оформлении ЕЭВ связана с тем, что клиенты неправильно заполняют анкетные данные на сайте», – отметил Климов. Ошибки в номерах паспортов, датах рождения, ФИО, а также некачественные фотографии – распространенные причины автоматического отказа.

Другой распространенной причиной является наличие иностранца в списке лиц, которым запрещен въезд в РФ. «Отказников» по этой причине в десять раз меньше, чем тех, кто не исправил ошибки в анкетных данных, – подчеркнул Климов.

Напомним, Россия начала выдавать электронные визы гражданам 55 стран с 1 августа 2023 года. С 1 августа 2024 года список стран планируется расширить.