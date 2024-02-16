Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?2 комментария
Список стран с электронной визой для поездок в Россию решили расширить
Замглавы МИД Иванов: Список стран для получения электронной визы для поездок в Россию решили расширить
Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил о планах увеличить перечень стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Россию.
Расширить список таких стран планируется после 1 августа, сообщил Иванов, передает ТАСС.
Он также рассказал, что Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с целым рядом стран, не конкретизируя, с какими именно. «Процессы идут, в разной степени продвинулись», – добавил Иванов.
Ранее в Таиланде расширили безвизовый режим для россиян.