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    28 мая 2024, 17:24 • Новости дня

    Глава ЯНАО назвал задачи нового нацпроекта «Молодежь России»

    Глава ЯНАО Артюхов: Нацпроект «Молодежь России» охватит 50 млн человек

    Глава ЯНАО назвал задачи нового нацпроекта «Молодежь России»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сегодня нельзя общаться с молодежью лозунгами, поэтому развитие системы воспитания школьников и студентов требует соответствующей подготовки сотен тысяч педагогов и интеграции участников СВО в образовательный процесс. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал губернатор Дмитрий Артюхов. Ранее в Москве прошло совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте по нацпроектам и Госсовета РФ.

    «Задача нового нацпроекта «Молодежь России» на ближайшую шестилетку – развить систему «проводников смыслов», начиная от воспитания в детском саду, в средней школе, и продолжая работой со студентами. Потенциальная аудитория нацпроекта 50 млн человек. И мы должны охватить максимально приближенное к этому показателю число молодых россиян», – подчеркнул Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.

    «Отдельно большая работа предстоит и по подготовке самих специалистов – «проводников смыслов». Это будут десятки, а если правильно посчитать, даже сотни тысяч специалистов – педагоги в первую очередь, а также специалисты молодежной сферы, сотрудники центров патриотического воспитания. Например, сейчас обсуждается распространение на все 89 регионов страны филиалов Центра «Воин». Это такая новая версия ДОСААФ, где ребята получают начальную военную подготовку. Сегодня уже в 21 регионе запущены филиалы Центра, и они себя показали более, чем хорошо», – сообщил собеседник.

    Еще одна задача – интеграция участников СВО в педагогическую деятельности. «Кто лучше них будет проводником настоящего патриотизма? Мы раньше всегда опирались на поколение наших победителей в Великой Отечественной войне. К сожалению, сегодня эти возможности почти утрачены по объективным причинам. И на смену им будут приходить участники спецоперации. Мы должны создавать площадки, где они смогут получать необходимые педагогические навыки и затем выступать наставниками для молодежи», – пояснил он.

    «При этом, важно говорить с молодежью на одном языке. Языком лозунгов здесь общаться не получится. Надо перенять весь лучший советский опыт, привнести новое с учетом времени, и, стараясь ничего не утратить, доносить нужные смыслы до молодых. Но, конечно, делать это без лишней идеологизации», – резюмировал глава региона.

    Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ прошел семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Заседание посвящено разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей, определенных майским указом президента.

    В совещании приняли участие члены президиума Госсовета, правительства РФ, главы регионов, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества.

    В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей в документе указана реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, подразумевающая вовлечение молодежи в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.

    В указе предписывается создать условия для одновременного освоения студентами нескольких квалификаций в рамках профессионального образования. Также планируется обеспечить работу системы выявления и развития способностей и талантов детей и молодежи.

    27 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Украина открыла страну для французских военных

    Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ

    Украина открыла страну для французских военных
    @ Oliver Killig/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским инструкторам посетить учебные центры в стране и познакомиться с инфраструктурой и персоналом.

    Сырский сообщил в своем Telegram-канале, что одобрил инициативу Франции направить на Украину инструкторов для подготовки ВСУ и подписал все необходимые разрешающие документы, передает ТАСС.

    Главком ВСУ надеется, что вслед за французами в Киев приедут и другие «иностранные инструкторы».

    Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что некоторые страны – члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

    Напомним, в начале мая военкоры сообщили о первых погибших во французском Иностранном легионе на Украине.

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    28 мая 2024, 07:39 • Новости дня
    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    Сальдо: В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных

    В селе Крынки нашли подвалы с телами украинских военных
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном от ВСУ селе Крынки Херсонской области обнаружены подвалы, где находятся тела погибших украинских солдат, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он указал, что российские военные находят страшные вещи – подвалы, где лежат тела так называемых морских пехотинцев.

    Также губернатор добавил, что в данный момент село освобождено от украинских военных, однако ВСУ не оставляют попыток высадиться на один из островов в регионе.

    Днем ранее в ЛНР обнаружены массовые захоронения жителей, погибших от обстрелов.

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    27 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе

    Минобороны: ПВО сбила малоразмерный воздушный шар ВСУ над Московской областью

    ПВО сбила воздушный шар ВСУ в подмосковной Балашихе
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский малоразмерный воздушный шар над территорией Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что шар был сбит дежурными средствами ПВО около 21.00 мск.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обломки упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, люди успели эвакуироваться, никто не пострадал.

    Как отмечали в Минобороны, за прошедшую ночь российские средства ПВО выявили и уничтожили 12 украинских беспилотников над различными регионами России, в том числе над Орловской областью.

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    28 мая 2024, 07:48 • Новости дня
    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    Украинская прокуратура заявила о разрушенном терминале аэропорта Запорожья

    На Украине заявили о разрушенном терминале аэропорта Запорожья
    @ pgo.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    Международный аэропорт города Запорожье подвергся воздушной атаке, разрушено здание терминала, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

    Известно, что удар по терминалу был нанесен 25 мая, передает РБК.

    Ранее ВС России нанесли удар в район вертолетного аэродрома в Полтаве.

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    28 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Наемники на Украине стали отступать на вторую линию фронта

    Депутат Водолацкий: Западные наемники перебазируются на Украине на вторую линию

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные наемники и инструкторы, воюющие на стороне Украины, отступают на вторую линию фронта, предчувствуя свою скорую гибель, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    Водолацкий сообщил об этом РИА «Новости», сославшись на рассказы сдавшихся в плен украинских солдат.

    Москва ранее предупреждала, что российские силы будут уничтожать любое оружие, поставляемое киевскому режиму, а также иностранных наемников.

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    28 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск

    Tекст: Александра Юдина

    Бои за Часов Яр будут ожесточенными, так как город расположен на возвышенности, что затрудняет продвижение российских войск, сообщил замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.

    По его словам, в Часовом Яре ВС России будут встречать горячо, город находится на возвышенности, что усложняет продвижение, несмотря на то что город по размеру меньше Артемовска, передает РИА «Новости».

    Также разведчик отметил, что ВСУ хорошо укрепили город – «взять его будет непросто».

    Ранее ивановские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Часовом Яре. Позднее ВСУ перебросили в Часов Яр бойцов интернационального легиона.

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    28 мая 2024, 16:15 • Новости дня
    Минобороны: Украинских штурмовиков вооружили газовыми гранатами

    Минобороны: Штурмовые группы ВСУ оснащаются газовыми гранатами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ оснащают штурмовые группы газовыми гранатами, сбрасывают их с беспилотников и применяют другие списочные химикаты против российских военных, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По его словам, подтверждены случаи использования ВСУ боеприпасов в снаряжении не только хлорпикрином, но и другими химическими средствами, передает ТАСС.

    Кириллов добавил, что американские газовые гранаты с веществом «Си-эс» применялись противником на Богуславском и Краснолиманском направлениях, гранаты с химическими средствами раздражающего действия, имеющие маркировку «Терен-6», были сброшены с украинских БПЛА на позиции российских войск, а схрон с данными боеприпасами обнаружен на территории города Донецк. Он добавил, что по словам пленных, такими гранатами оснащаются штурмовые группы ВСУ.

    Генерал отметил, что ВСУ используют и другие списочные химикаты, известны факты применения боевого отравляющего вещества «Би-зет» в августе 2022 года и синильной кислоты в феврале 2023 года.

    Ранее Кириллов рассказал, что зафиксированы действия, направленные на попытки США провести крупные провокации на Украине с применением психотропного отравляющего вещества Би-Зет, использованного американцами во время войны во Вьетнаме.

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    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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    28 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские системы противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщило Минобороны.

    Средства ПВО также уничтожили 39 украинских беспилотников, американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, семь французских управляемых авиабомб Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожен снаряд РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено 604 самолета, 274 вертолета, 24 739 дронов, 524 ЗРК, 16 182 танка и других бронемашин, 1322 машины РСЗО, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    28 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Глава МИД Польши не исключил отправку войск на Украину

    Глава МИД Польши Сикорский не исключил отправку польских войск на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Gazeta Wyborczне не исключил отправку военнослужащих армии страны на Украину.

    Как ответил Сикорский на вопрос журналиста издания, отправил бы он польские войска на Украину, нельзя исключать никакие варианты, передает ТАСС.

    Сикорский также не ответил на вопрос, на каком этапе находится инициатива о присоединении Варшавы к программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия (ЯО) Nuclear Sharing. По его словам, чем меньше это обсуждается публично, тем лучше. Сикорский отметил, что программа «не дает права оперативного контроля над размещенным в стране ядерным оружием». Он отметил также, что Польша не рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия и не собирается получить возможность обладать собственными ядерными боеголовками.

    Ранее Сикорский поддержал призывы разрешить Украине обстреливать территорию Россию западным оружием без ограничений.

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    28 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Пушилин назвал оптимистичной ситуацию на линии фронта

    Пушилин: Линия фронта в ДНР отодвигается, но противник бьет по гражданам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Линия фронта отодвигается, но противник старается наносить удары по гражданскому населению, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, ВСУ терпят серьезные удары, ВС России продвигаются на многих направлениях, освобождая все новые населенные пункты, при этом продолжает наносить удары по гражданскому населению и инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Пушилин оценил ситуацию на линии фронта в ДНР как оптимистичную, но при этом отметил, что западные страны продолжают поставки дальнобойного вооружения, что позволяет противнику доставать до любой точки на всей территории ДНР.

    Ранее Пушилин сообщил о намерениях освободить ряд крупных городов, включая Красноармейск, Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.

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    28 мая 2024, 13:41 • Новости дня
    Стало известно о присутствии 1 тыс. французских наемников в Донбассе

    Киселев: В Донбассе присутствуют более 1 тыс. французских наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 1 тыс. французских наемников в настоящее время находятся в Донбассе, сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

    По его словам, есть данные о нахождении на территории Донбасса более 1 тыс. французских наемников, некоторые из которых уже успели попасть в плен, передает ТАСС.

    По словам Киселева, в зоне проведения СВО сейчас присутствует спецназ ряда европейских стран, при этом США продавливают ситуацию, чтобы заходили сначала под видом польских, румынских, прибалтийских инструкторов на обучение на полигонах на Западной Украине для подготовки личного состава.

    Ранее на одном из тел в захваченном силами ВС России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции.

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    28 мая 2024, 09:49 • Новости дня
    Украинский пленный сообщил об отсутствии минных заграждений на границе с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Попавший в плен на Харьковском направлении украинский пограничник Александр Ильницкий рассказал, что на границе с Россией со стороны Харькова не было обещанных командирами минных заграждений.

    По его словам, в системе обороны Харькова «просто-напросто очень большая дырка», туда очень легко зайти, хотя командиры заверяли, что территория заминирована, передает РИА «Новости».

    Также пограничник отметил, что украинские военные были уверены, что все вокруг заминировано, однако ВС России зашли с той стороны, где их никто не ждал.

    Ранее украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков.

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    28 мая 2024, 11:51 • Новости дня
    Медведев: Разработки российских ученых уже испытываются на поле боя

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские ученые предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений, они уже испытываются на поле боя и приближают победу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев на общем собрании членов Российской академии наук (РАН), посвященном 300-летию РАН, отметил, что эти разработки делают нашу страну сильнее, помогают эффективнее противостоять противнику, передает ТАСС.

    Также зампред Совбеза России заявил, что наша страна «окружена со всех сторон». России, по его словам, пытаются создать некомфортные условия для научной деятельности. При этом он выразил уверенность, что научное сообщество России пройдет этот этап наилучшим образом и выйдет на результаты, которые до недавнего времени нельзя было себе представить.

    Медведев выразил надежду, что РАН продолжит уделять особое внимание и обеспечению безопасности государства. Речь идет, по его словам, не только об обороне, но и о продовольственной, биологической безопасности, борьбе с угрозами в киберпространстве и целом ряде других моментов, по которым Россию «сегодня проверяют на прочность».

    Президент Владимир Путин заявлял ранее, что научная дерзость отечественных ученых внесла огромный вклад в победу над нацизмом.

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    28 мая 2024, 08:18 • Новости дня
    Марочко: ВСУ чаще стали применять дроны-камикадзе по прифронтовым городам ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Кременная, Сватово и Лисичанск, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в районах Кременной, Сватово и Лисичанска отмечен рост применения ВСУ ударных дронов-камикадзе для ударов по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что угрозу частично удается решить путем усиления средств ПВО и РЭБ на данном направлении, но противник пытается обойти и эти средства противодействия БПЛА.

    Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ, отступая из населенных пунктов Харьковской области, активно минируют жилые дома и подвалы.

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