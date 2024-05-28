Глава ЯНАО назвал задачи нового нацпроекта «Молодежь России»

Глава ЯНАО Артюхов: Нацпроект «Молодежь России» охватит 50 млн человек

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Задача нового нацпроекта «Молодежь России» на ближайшую шестилетку – развить систему «проводников смыслов», начиная от воспитания в детском саду, в средней школе, и продолжая работой со студентами. Потенциальная аудитория нацпроекта 50 млн человек. И мы должны охватить максимально приближенное к этому показателю число молодых россиян», – подчеркнул Дмитрий Артюхов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Отдельно большая работа предстоит и по подготовке самих специалистов – «проводников смыслов». Это будут десятки, а если правильно посчитать, даже сотни тысяч специалистов – педагоги в первую очередь, а также специалисты молодежной сферы, сотрудники центров патриотического воспитания. Например, сейчас обсуждается распространение на все 89 регионов страны филиалов Центра «Воин». Это такая новая версия ДОСААФ, где ребята получают начальную военную подготовку. Сегодня уже в 21 регионе запущены филиалы Центра, и они себя показали более, чем хорошо», – сообщил собеседник.

Еще одна задача – интеграция участников СВО в педагогическую деятельности. «Кто лучше них будет проводником настоящего патриотизма? Мы раньше всегда опирались на поколение наших победителей в Великой Отечественной войне. К сожалению, сегодня эти возможности почти утрачены по объективным причинам. И на смену им будут приходить участники спецоперации. Мы должны создавать площадки, где они смогут получать необходимые педагогические навыки и затем выступать наставниками для молодежи», – пояснил он.

«При этом, важно говорить с молодежью на одном языке. Языком лозунгов здесь общаться не получится. Надо перенять весь лучший советский опыт, привнести новое с учетом времени, и, стараясь ничего не утратить, доносить нужные смыслы до молодых. Но, конечно, делать это без лишней идеологизации», – резюмировал глава региона.

Во вторник на площадке международной выставки «Россия» на ВДНХ прошел семинар-совещание по подготовке расширенного заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета РФ по направлениям социально-экономического развития. Заседание посвящено разработке новых нацпроектов для достижения национальных целей, определенных майским указом президента.

В совещании приняли участие члены президиума Госсовета, правительства РФ, главы регионов, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний, представители бизнес-сообщества.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Одной из целей в документе указана реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, подразумевающая вовлечение молодежи в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.

В указе предписывается создать условия для одновременного освоения студентами нескольких квалификаций в рамках профессионального образования. Также планируется обеспечить работу системы выявления и развития способностей и талантов детей и молодежи.