«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Россиянам разрешили самим продавать заложенное по ипотеке имущество
В Госдуме разрешили россиянам самим продавать заложенное по ипотеке имущество
Во втором и третьем чтениях в Государственной думе приняли проект закона, разрешающий гражданам-залогодателям самим продавать заложенное в банке по ипотеке имущество.
Проект позволяет гражданам, взявшим ипотеку в не связанных с предпринимательством целях, самим реализовывать заложенное имущество, передает РИА «Новости».
Те, кто пожелают так поступить, должны будут подать заявление, право на продажу предоставляется вне зависимости от взятого кредита или займа.
В течение 10 рабочих дней после получения такого заявления нужно согласовать процедуру и определить минимальную цену продаваемого таким образом имущества. Ниже такой цены продавать запрещается.
Сумму зачислят на банковский счет, определенный залогодержателем для расчетов в связи с продажей. Разницу между размером задолженности по кредиту (займу) и ценой продажи возвращают залогодателю за вычетом расходов, понесенных залогодержателем.