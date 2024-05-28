Россиянам разрешили самим продавать заложенное по ипотеке имущество

В Госдуме разрешили россиянам самим продавать заложенное по ипотеке имущество

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект позволяет гражданам, взявшим ипотеку в не связанных с предпринимательством целях, самим реализовывать заложенное имущество, передает РИА «Новости».

Те, кто пожелают так поступить, должны будут подать заявление, право на продажу предоставляется вне зависимости от взятого кредита или займа.

В течение 10 рабочих дней после получения такого заявления нужно согласовать процедуру и определить минимальную цену продаваемого таким образом имущества. Ниже такой цены продавать запрещается.

Сумму зачислят на банковский счет, определенный залогодержателем для расчетов в связи с продажей. Разницу между размером задолженности по кредиту (займу) и ценой продажи возвращают залогодателю за вычетом расходов, понесенных залогодержателем.