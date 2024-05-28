«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
В Турции нашли тело туристки из России
В провинции Анталья в Турции нашли тело мертвой российской туристки, его обнаружили в номере отеля, сообщили местные СМИ.
Тело 39-летней Александры Тепляковой нашли в ее номере, она долго не покидала ее, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.
Медики, приехавшие по вызову, зафиксировали ее смерть. Тело отправили на судмедэкспертизу в Анталью.
В апреле в одной из гостиниц в Аланье (в провинции Анталья) нашли тело 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова.