В Турции нашли тело туристки из России

Tекст: Алексей Дегтярев

Тело 39-летней Александры Тепляковой нашли в ее номере, она долго не покидала ее, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

Медики, приехавшие по вызову, зафиксировали ее смерть. Тело отправили на судмедэкспертизу в Анталью.

В апреле в одной из гостиниц в Аланье (в провинции Анталья) нашли тело 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова.