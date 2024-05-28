«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
В Екатеринбурге решили ввести жесткие ограничения для электросамокатов
Мэрия Екатеринбурга официально вводит ограничения на движение электросамокатов в городе. Согласно постановлению главы города Алексея Орлова, в Екатеринбурге появятся «зоны запрета движения» и «зоны ограничения скорости движения» электросамокатов, а также будут регламентированы места для их парковки.
«Зоны запрета движения» – это территории, где использование электросамокатов будет полностью запрещено. К ним относятся велопешеходные дорожки, пешеходные тротуары шириной менее двух метров, остановки общественного транспорта, территории памятников, монументов, объектов культурного наследия (в радиусе 25 метров), парковые зоны, газоны, клумбы и цветники, передает Ura.ru.
В «зонах ограничения скорости движения» максимальная скорость электросамокатов будет ограничена 15–20 км/ч.
Окончательные границы «зон запрета» и «зон ограничения», а также места для парковок электросамокатов будут определены на первом заседании рабочей группы во вторник, 28 мая.
Параллельно с введением городских ограничений ведется работа над областным законом, который должен будет закрепить эти правила на региональном уровне.
Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении введение штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами.