В Екатеринбурге решили ввести жесткие ограничения для электросамокатов

Tекст: Ольга Никитина

«Зоны запрета движения» – это территории, где использование электросамокатов будет полностью запрещено. К ним относятся велопешеходные дорожки, пешеходные тротуары шириной менее двух метров, остановки общественного транспорта, территории памятников, монументов, объектов культурного наследия (в радиусе 25 метров), парковые зоны, газоны, клумбы и цветники, передает Ura.ru.

В «зонах ограничения скорости движения» максимальная скорость электросамокатов будет ограничена 15–20 км/ч.

Окончательные границы «зон запрета» и «зон ограничения», а также места для парковок электросамокатов будут определены на первом заседании рабочей группы во вторник, 28 мая.

Параллельно с введением городских ограничений ведется работа над областным законом, который должен будет закрепить эти правила на региональном уровне.

Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении введение штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедами.