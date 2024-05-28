«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
ФСБ сообщила об обострении обстановки на границе с Финляндией
На границе России и Финляндии обстановка обострилась из-за действий Хельсинки, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
Он отметил, что международное сотрудничество по линии двух пограничных служб было сведено к минимуму, передает РИА «Новости».
При этом ранее между странами были добрососедские отношения, однако в прошлом году Финляндия закрыла пункты пропусков через границу и прекратила международное пассажирское сообщение.
Кулишов добавил, что Хельсинки объясняли свою мотивацию якобы «умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны ЕС».
Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.