ФСБ сообщила об обострении обстановки на границе с Финляндией

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что международное сотрудничество по линии двух пограничных служб было сведено к минимуму, передает РИА «Новости».

При этом ранее между странами были добрососедские отношения, однако в прошлом году Финляндия закрыла пункты пропусков через границу и прекратила международное пассажирское сообщение.

Кулишов добавил, что Хельсинки объясняли свою мотивацию якобы «умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны ЕС».

Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

