«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
На Украине конфисковали якобы принадлежащий российскому бизнесмену траулер
На Украине конфисковали рыболовный траулер, якобы принадлежащий российскому бизнесмену
Рыболовный морозильный траулер «Бухта Соколовская», принадлежащий, как утверждают в Киеве, компании, конечным бенефициаром которой якобы является российский бизнесмен Александр Верховский, конфискован на Украине, сообщили в пресс-службе украинского Минюста.
Как сообщили в ведомстве, решением суда в доход государства взыскан большой морозильный рыболовный траулер «Бухта Соколовская», который был конфискован в рамках применения к Верховскому, которого в Киеве считают владельцем судна, положений закона о санкциях, передает ТАСС.
В Минюсте сообщили, что санкции против российского бизнесмена были введены в связи с его работой на посту сенатора в 2014 году.
Ранее на Украине решили конфисковать активы якобы связанных с Россией предприятий.