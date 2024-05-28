На Украине конфисковали якобы принадлежащий российскому бизнесмену траулер

На Украине конфисковали рыболовный траулер, якобы принадлежащий российскому бизнесмену

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, решением суда в доход государства взыскан большой морозильный рыболовный траулер «Бухта Соколовская», который был конфискован в рамках применения к Верховскому, которого в Киеве считают владельцем судна, положений закона о санкциях, передает ТАСС.

В Минюсте сообщили, что санкции против российского бизнесмена были введены в связи с его работой на посту сенатора в 2014 году.

Ранее на Украине решили конфисковать активы якобы связанных с Россией предприятий.