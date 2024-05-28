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Мексика осудила удар Израиля по Рафаху
Правительство Мексики выступило с осуждением удара Израиля по палаточному лагерю в Рафахе и вновь призвало к прекращению огня в соответствии с постановлением Международного суда ООН. Об этом говорится в сообщении МИД республики.
«Правительство Мексики через МИД республики осуждает израильскую бомбардировку в Рафахе, которая привела к гибели десятков мирных жителей», – заявили во внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.
В мексиканском МИД добавили, что страна вновь заявляет о важности соблюдения норм международного гуманитарного права, призывает к прекращению огня и соблюдению мер, продиктованных Международным судом ООН, с тем, чтобы обеспечить политическое урегулирование и поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.
В ночь на понедельник израильские военные нанесли по Рафаху удар, как минимум восемь ракет попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, разбитый рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В палаточном городке вспыхнул пожар.
По последним данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налета погибли не менее 40 человек, большинство жертв – женщины и дети.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что аппарат Генштаба по установлению фактов начал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе.
Международный суд ООН принял 24 мая по иску ЮАР постановление, согласно которому Израиль должен прекратить наступление в Рафахе и любые другие действия, которые могут негативно отразиться на населении города. Инстанция также обязала израильскую сторону оставить открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах» для оказания помощи палестинскому населению.