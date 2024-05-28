Мексика осудила удар Израиля по Рафаху

Tекст: Денис Тельманов

«Правительство Мексики через МИД республики осуждает израильскую бомбардировку в Рафахе, которая привела к гибели десятков мирных жителей», – заявили во внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС.



В мексиканском МИД добавили, что страна вновь заявляет о важности соблюдения норм международного гуманитарного права, призывает к прекращению огня и соблюдению мер, продиктованных Международным судом ООН, с тем, чтобы обеспечить политическое урегулирование и поступление гуманитарной помощи в сектор Газа.

В ночь на понедельник израильские военные нанесли по Рафаху удар, как минимум восемь ракет попали в палаточный лагерь в районе Телль-эс-Султан, разбитый рядом со складом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. В палаточном городке вспыхнул пожар.

По последним данным, которые приводит палестинское агентство WAFA, в результате налета погибли не менее 40 человек, большинство жертв – женщины и дети.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что аппарат Генштаба по установлению фактов начал расследование обстоятельств гибели мирных жителей в районе удара в Рафахе.

Международный суд ООН принял 24 мая по иску ЮАР постановление, согласно которому Израиль должен прекратить наступление в Рафахе и любые другие действия, которые могут негативно отразиться на населении города. Инстанция также обязала израильскую сторону оставить открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах» для оказания помощи палестинскому населению.