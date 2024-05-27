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Путин назвал важным переход на нацвалюты в расчетах России и Узбекистана
Российской и узбекистанской сторонам необходимо переходить на национальные валюты в своих двусторонних расчетах, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Узбекистане.
«Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», – цитирует Путина ТАСС.
Финансовые взаиморасчеты укрепляют сотрудничество кредитно-банковских учреждений, отметил он. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам 2023 года достигла 58% и продолжает расти.
Также в ходе переговоров Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев выразили намерение навести порядок в сфере трудовых мигрантов.