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    Глеб Простаков Глеб Простаков Конфедерация стран Сахеля и новый антиколониализм

    Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    26 мая 2024, 19:56 • Новости дня

    Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Белгородской области

    Гладков: Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При украинском обстреле Шебекинского городского округа в Белгородской области пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Над округом сработали средства противовоздушной обороны, они сбили два снаряда РСЗО «Ольха» на подлете к Шебекино, указал губернатор в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, пострадала одна женщина, она сама обратилась с контузией в районную центральную райбольницу. После оказания медпомощи ее переведут в горбольницу Белгорода.

    В поселке Ржевка после отражения атаки ВСУ повреждения зафиксировали в 20 частных домах, повреждены девять машин.

    Ранее Минобороны сообщало о двух сбитых снарядах РСЗО «Ольха» в небе над регионом.

    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

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    25 мая 2024, 21:26 • Новости дня
    В Германии назвали сроки потери Украиной значительных территорий

    FAS: Украина потеряет значительные территории до конца года

    Tекст: Вера Басилая

    До конца года Украина столкнется с большими потерями территорий из-за нехватки личного состава и преимущества российской артиллерии, сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

    Издание со ссылкой на западные спецслужбы пишет, что Украина не сможет в ближайшее время перехватить инициативу, а результаты усиленной мобилизации будут ощутимы не раньше осени, но к этому времени есть риск потери значительных территорий, передает RT.

    Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам.

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    25 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский пленный Ананьев получил российский паспорт

    Алаудинов вручил украинскому пленному Ананьеву российский паспорт

    Tекст: Вера Басилая

    Отказавшийся вернуться на Украину пленный украинский военный Александр Ананьев получил российский паспорт из рук замначальника главного управления по военно-политической работе Министерства обороны России Апты Алаудинова.

    Алаудинов рассказал, что Ананьев сам сдался в плен летом прошлого года в Клещеевке, и попросил, чтобы его не включали в обменный фонд, а также решил стать гражданином России, следует из видео в Telegram-канале генерала.

    По словам Алаудинова, теперь Ананьев не считается военнопленным.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сдачу в плен самым эффективным способом спастись для солдат ВСУ.

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    26 мая 2024, 08:45 • Новости дня
    Глава американской ЧВК рассказал об убыточности работы на Украине

    MOSAIC: Конфликт на Украине оказался невыгодным для иностранных ЧВК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине оказался невыгодным для иностранных частных ЧВК, Киеву может не хватить денег на содержание наемников, заявил председатель специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности американской фирмы MOSAIC Тони Шиена.

    По его словам, конфликт на Украине по сравнению с другими «горячими точками» не стал выгодным для ЧВК, поскольку у Украины нет бюджетных денег на наемников, а финансируют их частные лица, что, соответственно, вызывает определенные проблемы при оплате услуг, передает РИА «Новости».

    Как сказал Шиена, в будущем роль ЧВК может временно возрасти, для заполнения дыр в живой силе перед ожидаемым летним наступлением, но до сих пор не понятно, найдут ли власти Украины деньги, чтобы поддерживать такие контракты в большом объеме.

    Ранее СВР сообщила, что американские частные военные компании (ЧВК) при участии властей США завербовали в тюрьмах в обмен на амнистию членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на Украину уже летом.

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    26 мая 2024, 14:27 • Новости дня
    Италия заявила об отсутствии у Столтенберга полномочий решать за все НАТО

    Глава Минобороны Италии Крозетто выступил против «разрешения» Столтенберга Киеву бить вглубь России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не вправе решать за весь альянс, сказал глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, комментируя слова генсека о разрешении киевскому режиму бить западным оружием по российской территории.

    Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять «линию за всех», сказал Крозетто в интервью La Stampa, передает ТАСС.

    Министр пояснил, что это касается и Столтенберга, и президента Франции Эммануэля Макрона. Он отметил, что решения будут принимать на саммите в Вашингтоне в июле.

    «Отдельные выступления ничего не значат», – подчеркнул руководитель ведомства.

    По его мнению, помогая Украине, ошибочно принимать действия, «ведущие к эскалации», должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров.

    До этого главы МИД и Минтранса Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини также выступили против ударов Киева вглубь российской территории.

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    25 мая 2024, 22:59 • Новости дня
    В результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области
    В результате украинских атак погибли четыре жителя Белгородской области
    @ кадр из видео МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших в результате двух украинских террористических атак возросло до четырех человек, пострадал ребенок, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что в больницах остаются 12 пострадавших, в том числе ребенок. Восемь человек госпитализировали в Белгороде с осколочными ранениями средней степени тяжести. Одну женщину отпустили домой после оказания ей медицинской помощи.

    В областную клиническую больницу после обстрела поселка Октябрьский поступили мужчина с «осколочными ранениями туловища и конечностей и торако-абдоминальным ранением», а также женщина с «проникающим ранением брюшной полости».

    Восьмилетний мальчик также пострадал в поселке Октябрьский, у него минно-взрывная травма и поверхностная рана правой поясничной области.

    Напомним, российские системы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.

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    26 мая 2024, 06:24 • Новости дня
    МИД Польши призвал ЕС лишить украинских уклонистов пособий

    Сикорский призвал страны ЕС не выплачивать пособия уклоняющимся от военной службы украинцам

    МИД Польши призвал ЕС лишить украинских уклонистов пособий
    @ Piotr Nowak/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинцы призывного возраста, которые уклоняются от службы в вооруженных силах Украины, не должны получать пособия в странах ЕС, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский также призвал сделать любую схему ограничения пособий общеевропейской, чтобы украинцы не могли «начать покупать льготы по всей Европе», передает RT со ссылкой на Guardian.

    Напомним, польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста.


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    25 мая 2024, 23:18 • Новости дня
    Италия выступила против ударов ВСУ западным оружием вглубь России

    Глава МИД Италии Таяни потребовал не использовать передаваемое Украине оружие для ударов вглубь территории России

    Италия выступила против ударов ВСУ западным оружием вглубь России
    @ Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины не должны использовать западное оружие для ударов вглубь территории России, заявили глава МИД и министр транспорта Италии Антонио Таяни и Маттео Сальвини.

    Таяни заявил, что Киев сам делает свой «выбор», но «оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины», то есть только для ударов по регионам, которые на Западе считают украинскими. Также Таяни подчеркнул, что Италия «не отправит ни одного итальянского военного на Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на Adnkronos.

    Сальвини, комментируя призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на удары Киева по объектам в России, заявил, что «Италия ни с кем не воюет». Сальвини не желает, чтобы его «дети росли в страхе перед третьей мировой войной». Также он выступил против отправки даже одного итальянского военного для участия в боевых действиях на Украине.

    Напомним, Столтенберг призвал снять с Украины ограничения на удары по России. В МИД России заявили, что о словах Столтенберга полезно знать всем, кого зовут на так называемую «мирную конференцию» в Швейцарии.

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    26 мая 2024, 06:43 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Киевской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Киевской и Хмельницкой областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницком и Староконстантинове, передает ТАСС.

    Староконстантинов обесточен, передает RT.

    Позднее воздушная тревога была отменена на всей территории страны.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Полтаве и Павлограде, а также в Житомирской области Украины.

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    26 мая 2024, 02:17 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в украинских Полтаве и Павлограде, сообщили мониторинговые ресурсы.

    Кроме того, сообщается о взрывах в городе Херсоне, который удерживают украинские войска, передает RT.

    Воздушная тревога действует в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. В Харьковской области она продолжается уже более 17 часов, передает ТАСС.

    Напомним, российские военные уничтожили склад с оружием в ТЦ в Харькове.

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    25 мая 2024, 21:07 • Новости дня
    NYT: Украина освободила 350 заключенных для отправки на фронт

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине начали освобождать заключенных для того, чтобы отправить их служить в ВСУ, уже из тюрем выпустили 350 человек, пишет The New York Times.

    Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что заключенные освобождены согласно принятому закону, теперь они должны отправиться на фронт в обмен на УДО, передает РИА «Новости».

    NYT добавил, ВСУ испытывают трудности по всей линии фронта, Киев остро нуждается в солдатах, суды рассматривают более 4 тыс. заявок об условно-досрочном освобождении.

    Ранее сообщалось, что сотрудники харьковских военкоматов начали насильно мобилизовать бездомных.

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    26 мая 2024, 03:53 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Хмельницкой и Житомирской областях Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Во всех регионах Украины действует воздушная тревога, в Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Харьковской области воздушная тревога длится уже более 18 часов, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также произошли в украинских Полтаве и Павлограде.

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    25 мая 2024, 22:16 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе

    Воздушная тревога и ракетная опасность объявлены в Севастополе и Белгороде

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сигнале ракетной опасности.

    «Внимание всем! Воздушная тревога!» – сообщил Развожаев в Telegram.

    Гладков в Telegram сообщил, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал жителей не приближаться к окнам. Тем, кто находится на улице, следует «спуститься в укрытие или иное безопасное место».

    Напомним, российские системы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью.


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    25 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Российские ПВО сбили 15 снарядов «Вампир» над Белгородской областью

    Минобороны: Системы ПВО сбили 15 снарядов «Вампир» над Белгородской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить тератаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщили в Министерстве обороны России.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов над Белгородской областью.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате прямого попадания во двор частного жилого домовладения в поселке Дубовое погибла женщина.

    Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ поселка в Белгородском районе погибли два человека.

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