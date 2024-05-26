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Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Белгородской области
Гладков: Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Белгородской области
При украинском обстреле Шебекинского городского округа в Белгородской области пострадала женщина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Над округом сработали средства противовоздушной обороны, они сбили два снаряда РСЗО «Ольха» на подлете к Шебекино, указал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадала одна женщина, она сама обратилась с контузией в районную центральную райбольницу. После оказания медпомощи ее переведут в горбольницу Белгорода.
В поселке Ржевка после отражения атаки ВСУ повреждения зафиксировали в 20 частных домах, повреждены девять машин.
Ранее Минобороны сообщало о двух сбитых снарядах РСЗО «Ольха» в небе над регионом.