Гладков: Женщина пострадала при обстреле ВСУ в Белгородской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Над округом сработали средства противовоздушной обороны, они сбили два снаряда РСЗО «Ольха» на подлете к Шебекино, указал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадала одна женщина, она сама обратилась с контузией в районную центральную райбольницу. После оказания медпомощи ее переведут в горбольницу Белгорода.

В поселке Ржевка после отражения атаки ВСУ повреждения зафиксировали в 20 частных домах, повреждены девять машин.

Ранее Минобороны сообщало о двух сбитых снарядах РСЗО «Ольха» в небе над регионом.