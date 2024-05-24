Дмитрий Патрушев провел совещание по ситуации с паводками и пожарами

Мероприятия состоялось в Гидрометцентре, в нем также приняли участие глава Минприроды Александр Козлов, руководители Росгидромета, Росводресурсов и Рослесхоза, сообщает «Регнум».

Патрушев, ознакомившись с основными направлениями работы учреждения, отметил наличие серьезной научной базы, обработку большого количества данных и использование самых современных цифровых технологий. Точность мониторинга влияет и на экономику, и на безопасность людей, напомнил он.

Вице-премьер подчеркнул, что в случае с паводками и лесными пожарами от прогнозов в значительной мере зависит своевременность принятия решений. Сегодня самая сложная ситуация сохраняется в Тюменской и Омской областях. Активно развивается половодье в Якутии.

Участники обсудили меры по стабилизации обстановки и минимизации последствий в этих регионах, а также рассмотрели прогнозы по ситуации на реках Юга России и Северного Кавказа. Там в ближайшие недели возможны сильные осадки.

На совещании много внимания было уделено и пожароопасной обстановке. Самая сложная ситуация сейчас в Забайкалье. В целом по стране зарегистрировано меньше пожаров по сравнению с тем же периодом прошлого года. Меньше и площадь, пройденная огнем. Вместе с тем прогноз на ближайшие месяцы по природным пожарам несет существенные риски.

Патрушев заявил, что в самых проблемных регионах нужно оценивать эффективность принимаемых решений и мер непосредственно на местах. В ближайшее время вице-премьер отправится в рабочие поездки по регионам, чтобы оценить паводковую и пожароопасную обстановку.