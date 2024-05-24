Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
Авиация и ПВО ВС России уничтожили 25 ракет ATACMS и «Точка-У» за неделю
Российские авиация и средства противовоздушной обороны сбили за неделю два украинских МиГ-29, 25 американских ракет ATACMS и «Точка-У», сообщило Минобороны России.
Авиация и средства ПВО за этот период также сбили восемь французских крылатых ракет SCALP-EG, 18 французских управляемых авиабомб Hammer, 13 противорадиолокационных ракет HARM, противокорабельную ракету «Нептун», указало ведомство в своем Telegram-канале. Кроме того, сбит 91 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ольха» и 356 дронов.
Группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. Она отразила девять контратак украинских штурмовиков у Владимировки, Старомайорского и Урожайного в ДНР. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли за этот срок до 920 человек, 13 боевых бронированных машин, 18 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику двух бригад морской пехоты, трех бригад ВСУ, двух соединений теробороны и бригады нацгвардии Украины. Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 350 человек, три танка, две боевые бронированные машины, 35 две машины РСЗО «Град», 24 орудия полевой артиллерии.
За неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военных.
С начала СВО уничтожено: 603 самолета, 274 вертолета, 24 590 дронов, 524 ЗРК, 16 149 танков и других боевых бронированных машин, 1311 машин РСЗО, 9802 орудия полевой артиллерии и минометов.