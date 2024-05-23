Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
ВС встал на сторону девочки, получившей в наследство долги отца
Верховный суд отклонил иск Сбербанка к девочке, получившей в наследство долги отца по кредитам
Верховный суд отклонил иск Сбербанка к девочке, которая получила в наследство неоплаченные кредиты отца, говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Как отмечается в материалах дела, покойный взял несколько кредитов, которые в совокупности превышали стоимость половины квартиры, находившейся в его собственности. Вторая половина принадлежала матери девочки, но та после смерти супруга отказалась как от своей доли наследства, так и от доли дочери. Половина квартиры перешла как выморочное имущество администрации города.
Сбербанк обратился к девочке с иском о взыскании долга более полумиллиона рублей. Во время первого рассмотрения дела суд удовлетворил иск, посчитав, что раз она продолжает жить в квартире, то фактически приняла наследство и должна отвечать по долгам отца. Верховная инстанция отменила это решение и направила дело на пересмотр, передает РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, Верховный суд отказался смягчить приговор журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом), осужденному на 25 лет колонии за госизмену.