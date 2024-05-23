В Париже прошла казачья конференция «Казаки и Европа: конец XVIII – начало XX веков»

Tекст: Александра Юдина

На сайте дипведомства указано, что проведение мемориальных мероприятий помогает сформировать патриотический фундамент российской диаспоры.

По словам председателя комиссии по содействию развитию международной деятельности российского казачества, директора департамента по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями МИД России Александра Лукашика, важно беречь историко-культурное и духовное наследие России, а также необходимо противодействовать фальсификации истории.

В мероприятии приняли участие казачьи объединения из России, Испании, Германии, Франции, Финляндии и Швеции.

На состоявшейся в Париже 17 мая конференции было озвучено приветственное слово посла России во Франции Алексея Мешкова, который отметил важнейшую роль казачества в российской истории и в победе над Наполеоном и освобождении Европы. Также он отметил выдающийся боевой вклад казаков нашего времени, действующих по стопам своих славных предков в защиту Родины, в рамках боевых действий спецоперации.

В данный момент более 30 тыс. казаков участвовали в спецоперации в качестве воинов, сформированы и успешно воюют казачьи части и подразделения. При этом семеро казаков удостоены звания героя Российской Федерации, сотни казаков награждены Родиной боевыми наградами.

Доклады конференции раскрыли различные аспекты освобождения Европы от наполеоновского ига, прошедшего с участием казачьих частей практически всех основных казачьих войск 210 лет назад.

Выступающие затрагивали не только боевой путь казачьих войск в рамках наполеоновских войн и Первой мировой войны, но связь этих подвигов с современностью, невозможность и бесперспективность противостоять русской силе, воюющей за справедливой дело.