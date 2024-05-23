Король Бахрейна призвал Россию поддержать мирную конференцию по Палестине под эгидой ООН

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что арабские страны ценят роль России в справедливом урегулировании арабских проблем. У стран арабского мира, по его словам, есть полное понимание, что необходимо провести мирную международную конференцию по Палестине, передает ТАСС.

«Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать идею проведения подобной конференции», – сказал король.

Между тем президент Путин сообщил, что в России в 2024 году пройдут Дни культуры Бахрейна, а в 2025-м – «Русские сезоны» в Бахрейне.

Также российский лидер отметил активное развитие между странами других гуманитарных контактов, прежде всего в сфере образования, науки.

«И здесь тоже есть хорошие перспективы», – подчеркнул Путин.

Также в ходе переговоров Путин отметил хорошие тенденции в торговле между Россией и Бахрейном.