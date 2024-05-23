Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Король Бахрейна призвал Россию поддержать мирную конференцию по Палестине под эгидой ООН
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным попросил Москву поддержать проведение мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта под эгидой ООН.
Он отметил, что арабские страны ценят роль России в справедливом урегулировании арабских проблем. У стран арабского мира, по его словам, есть полное понимание, что необходимо провести мирную международную конференцию по Палестине, передает ТАСС.
«Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать идею проведения подобной конференции», – сказал король.
Между тем президент Путин сообщил, что в России в 2024 году пройдут Дни культуры Бахрейна, а в 2025-м – «Русские сезоны» в Бахрейне.
Также российский лидер отметил активное развитие между странами других гуманитарных контактов, прежде всего в сфере образования, науки.
«И здесь тоже есть хорошие перспективы», – подчеркнул Путин.
Также в ходе переговоров Путин отметил хорошие тенденции в торговле между Россией и Бахрейном.