Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Путин отметил хорошие тенденции в торговле между Россией и Бахрейном
Торговля между Россией и Бахрейном сейчас ведется на «символическом» уровне, однако хорошие тенденции уже видны, заявил президент Владимир Путин на переговорах с королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой в Кремле.
«Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока символический характер. Но тенденции хорошие. Что касается инвестиционного взаимодействия – здесь ситуация более благоприятная. Осуществляется примерно 30 крупных проектов. Общий объем пакета – где-то 500 млн долларов», – передает слова главы государства ТАСС.
Также Путин отметил, что страны имеют схожие позиции по многим вопросам в международной теме.
«У нас контакты очень хорошие по линии МИД, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки», – добавил президент России.
Напомним, в Кремле начались переговоры Путина и короля Бахрейна в узком составе.