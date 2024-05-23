Путин отметил хорошие тенденции в торговле между Россией и Бахрейном

Tекст: Елизавета Шишкова

«Что касается уровня торговых связей, то у нас они носят пока символический характер. Но тенденции хорошие. Что касается инвестиционного взаимодействия – здесь ситуация более благоприятная. Осуществляется примерно 30 крупных проектов. Общий объем пакета – где-то 500 млн долларов», – передает слова главы государства ТАСС.

Также Путин отметил, что страны имеют схожие позиции по многим вопросам в международной теме.

«У нас контакты очень хорошие по линии МИД, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки», – добавил президент России.

Напомним, в Кремле начались переговоры Путина и короля Бахрейна в узком составе.