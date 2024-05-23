  • Новость часаВ Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной
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    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

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    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

    12 комментариев
    23 мая 2024, 13:54 • Новости дня

    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной

    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждаемая в Варшаве идея использовать польские ПВО для защиты украинского воздушного пространства абсолютно безрассудна. Если Польша приступит к реализации инициативы, это сделает ее стороной конфликта и приведет к трагическим последствиям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Он призвал поляков вспомнить уроки истории.

    «Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает.  Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».

    «Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий. 

    Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.

    При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.

    Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.

    Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.

    Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.

    По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.

    Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.

    Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.

    22 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    В Британии подтвердили уничтожение секретной базы ВСУ в Харьковской области

    Sun: В Харьковской области уничтожена секретная база обучения ВСУ

    В Британии подтвердили уничтожение секретной базы ВСУ в Харьковской области
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько баз, где украинские военные проходят обучение у иностранных боевиков, уничтожены Вооруженными силами России, в их числе секретная база в Харьковской области, сообщила британская газета Sun.

    База находилась в прифронтовой зоне региона, там ВСУ обучали инструкторы из США и Британии, утверждает Sun, передает РИА «Новости».

    Бывший британский военный Дэн Ридли заявил, что этот центр подготовки связан с украинской армией, но не финансируется киевским режимом.

    Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что некоторые страны НАТО обучают военнослужащих ВСУ на Украине.

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    22 мая 2024, 22:58 • Новости дня
    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии

    Украинская пресса объяснила сокращение «формулы мира» до трех пунктов страхом Киева перед провалом в Швейцарии

    На Украине объяснили сокращение «формулы мира» для саммита в Швейцарии
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев опасается, что конференция по Украине в Швейцарии провалится, поэтому сократил «формулу мира» президента страны Владимира Зеленского до трех пунктов, пишут украинские СМИ.

    Украинские СМИ подчеркивают, что Зеленский планировал обсуждать на конференции только свою «формулу мира», но организаторы решили, что это помешает привлечь страны Глобального Юга. В результате участникам позволили вносить свои изменения в итоговый документ, передает ТАСС.

    Киев оказался перед двумя негативными для себя сценариями: либо страны Глобального Юга просто откажутся участвовать в конференции, либо итоговый документ может оказаться далек от желаний Украины. Поэтому «формулу мира» урезали до трех пунктов, которые считаются наименее спорными, пишут СМИ.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    23 мая 2024, 08:41 • Новости дня
    Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

    Сальдо заявил о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра

    Стало известно о боестолкновениях в островной зоне дельты Днепра
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Крынки на левом берегу Днепра Херсонской области зачищено от разрозненных групп ВСУ, попытки противника вернуть утраченные позиции пресекаются, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, противник не прекратил действия в дельте Днепра, боестолкновения в островной зоне продолжаются, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что ВС России пресекают попытки противника высадиться на левый берег Днепра, уничтожая большую часть лодок уже на подходе.

    Ранее Сальдо рассказал, что группировка «Днепр» за сутки уничтожила на Херсонском направлении 30 лодок ВСУ.

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    22 мая 2024, 16:20 • Новости дня
    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области

    Ганчев: Липцы Харьковской области станут форпостом обороны ВСУ из-за ключевого положения

    Назван форпост обороны ВСУ в Харьковской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Населенный пункт Липцы Харьковской области станет форпостом обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, Липцы станут форпостом ВСУ, а полный контроль над этим населенным пунктом позволит ВС России осуществлять огневой контроль над всеми транспортными магистралями, по которым снабжаются подразделения на рубежах Харькова, передает ТАСС.

    Ганчев  добавил, что российские войска контролируют стратегические высоты в этом районе, что позволяет держать под огневым контролем основные дороги в районе населенного пункта.

    Ранее Ганчев в эфире Первого канала сообщил, что российские войска освободили 40% города Волчанска.

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    22 мая 2024, 15:42 • Новости дня
    Названо число освобожденных поселков в Харьковской области

    Ганчев: В Харьковской области освобождено 49 поселков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов, сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев.

    В Купянском районе освобождено 36 населенных пунктов, в северной части области – 13 населенных пунктов, из них восемь – в Харьковском районе, сказал Ганичев, передает ТАСС.

    В последние несколько дней ВС России расширили линию боевого соприкосновения в регионе, она распространилась на восточную часть и приграничье северных районов, добавил он.

    В конце прошлой недели ВС России освободили село Старица в Харьковской области.

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    23 мая 2024, 06:28 • Новости дня
    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма

    Блинкен перечислил «практические причины» не включать Россию в американский список спонсоров терроризма

    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма, также есть ряд «практических причин» не вносить ее в список таких стран, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что «агрессия – это не терроризм». По его словам, определение «терроризма» «не подходит к тому, чем занимается Россия», передает ТАСС.

    Кроме того, объявление России страной – спонсором терроризма подвергнет угрозе «многостороннее сотрудничество» по санкциям против Москвы, сказал он.

    Также Блинкен указал, что подобный шаг будет сложно отменить в случае мирных переговоров, он помешает мерам по «обеспечению оплаты Россией ужасного ущерба Украине, включая использование ее суверенных активов». Как пояснил Блинкен, активы могут заморозить в рамках судебного разбирательства.

    По его словам, администрация США не желает иметь дело «с непредвиденными последствиями, эффектами второго и третьего порядка» в случае объявления России страной – спонсором терроризма.

    Напомним, Палата представителей призывала Госдеп внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».

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    23 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Политолог Скачко: В Киеве поняли, что придется отвечать за «орков» и «русню»

    Эксперт объяснил рекомендацию украинским СМИ не оскорблять российских военных

    Tекст: Анастасия Куликова

    Попытка украинских властей отказаться от «языка ненависти» в местной прессе выглядит запоздалой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее украинские власти рекомендовали СМИ не оскорблять российских военных.

    «Призыв нацсовета Украины к прессе отказаться от оскорблений в адрес российских военных почти наверняка продиктован не беспокойством о престиже журналистов или качестве материалов. Дело, скорее, в том, что в Киеве предчувствуют поражение. Там понимают, что за «орков», «русню» и подобную лексику им придется отвечать», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

    Он называет подобные рекомендации, которые появились лишь на третьем году конфликта, запоздалыми. «С одной стороны, решение правильное, но в контексте всего происходящего оно выглядит позорно», – добавил спикер. По мнению Скачко, украинские журналисты могут руководствоваться новыми правилами, но многое будет зависеть от того, кто и сколько им заплатит.

    «На Украине есть особо одаренные работники СМИ. Такие люди собственную несостоятельность компенсируют руганью. Вероятно, они будут до конца изрыгать всякую гадость про российских военных и русских в целом», – допускает политолог. Вместе с тем украинскому журналисту характерна сервильность, отметил он. «Это особенность профессии в несвободном украинском обществе», – пояснил собеседник.

    А вот чего ждать не стоит, так это смены риторики политиков, добавляет аналитик. «Делая оскорбительные заявления в адрес России, они, с одной стороны, пытаются засветиться перед западными инвесторами и показать тем, какие они сильные и смелые. С другой стороны, чувствуют безнаказанность. Но ответственность в любом случае рано или поздно придется нести», – заключил Скачко.

    Ранее нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания рекомендовал журналистам страны отказаться от использования «агрессивной и неэтичной» лексики в адрес российских военных. Рекомендации прописаны в «Предложениях к критериям отнесения информации к разжигающей ненависть, рознь и жестокость».

    «Использование некорректной лексики в отношении представителей Российской армии, военной и политической администрации не способствует объективному и открытому информированию общественности и может ухудшить восприятие медиа как надежного источника информации», – говорится в тексте документа. Поясняется, что даже при военном положении СМИ следует соблюдать этические и профессиональные стандарты. Агрессивная лексика, отметил нацсовет, может трактоваться другими сторонами как «содействие эскалации войны».

    Напомним, заявления о том, что «украинцы – люди, а русские – нет» звучали неоднократно, в частности от Сары Эштон-Чирилло, занимавшей пост спикера теробороны ВСУ. На Украине оскорбляли и жителей Донбасса. Так, еще в 2019 году украинский журналист Юрий Молчанов обвинил коллег в нежелании населения региона возвращаться на Украину: «Мы говорим тем, кто живет в Донбассе: идите к нам, у нас лучше. А лучше ли? Пойдут ли они к тем, кто пять лет называл их мразями, подонками, обещал их уничтожить, обнести колючей проволокой? И это не российская пропаганда, все это было на наших каналах».

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    23 мая 2024, 07:26 • Новости дня
    В Конгрессе показали карту России с пометками «в зоне ударов» ракетами США

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю США Энтони Блинкену карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, призывая отменить запрет для Киева наносить удары по территории России.

    Отмечается, что Блинкен показал на карте запретную для ударов американским оружием территорию, которая была создана для размещения артиллерии и ракетных комплексов, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал C-SPAN.

    Конгрессмен-республиканец также выразил надежду, что Конгресс отменит запрет на удары по российской территории.

    По его словам, в Киеве заверили, что не смогут добиться победы с такими ограничениями.

    Ранее Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

    Коментарии (6)
    23 мая 2024, 03:21 • Новости дня
    Польша задумалась о возможности сбивать российские ракеты над Украиной

    МИД Польши заявил об изучении Варшавой вопроса о возможности использовать свою ПВО против российских ракет над Украиной

    Польша задумалась о возможности сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Варшава изучает с правовой и технической точек зрения возможность применить свои системы ПВО против российских ракет над территорией Украины, сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский.

    Вронский сообщил, что «решений по этому вопросу еще не принято». Он подтвердил, что Киев направлял такую просьбу, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По версии Вронского, переговоры стартовали после того, как в марте российская ракета якобы нарушила воздушное пространство Польши на 39 секунд. Спор идет вокруг того, следует ли Польше сбивать такие ракеты над территорией Украины и каковы могут быть юридические последствия.

    При этом возможность передачи элементов польской системы ПВО Украине «вообще не обсуждается», такой возможности нет, сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД страны Дмитрий Кулеба призвали западных союзников сбивать российские ракеты. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что западные союзники Киева не поддерживают идею о беспилотных зонах над территорией Украины, потому что это означало бы вовлечение в боевые действия.

    Коментарии (17)
    22 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    На Украине предложили «случайно» бить вглубь России

    Экс-глава МИД Украины призвал якобы «случайно» бить по военным объектам в России

    На Украине предложили «случайно» бить вглубь России
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может вынужденно наносить удары вглубь территории России западным оружием, но сделать вид, что это произошло случайно, заявил в интервью Telegraf бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

    По его словам, Киеву стоит поставить вопрос ребром перед Западом, который «боится собственной тени». Огрызко считает, что или западные партнеры дают добро на подавление военных объектов внутри России, или Киев будет вынужден бить сам, делая вид, что это получилось случайно, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ. В Белом доме выступили против ударов ВСУ по территории России, чтобы избежать третьей мировой войны.

    Позже группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву наносить удары по территории России американским оружием.

    Коментарии (16)
    23 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Захарова выразила беспокойство «за состояние Бербок»

    Захарова после заявления главы МИД Германии о России и Украине выразила беспокойство «за состояние Бербок»

    Захарова выразила беспокойство «за состояние Бербок»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Запад якобы «отстаивает мир», а Россия «не желает говорить».

    Захарова отметила, что, по словам Бербок, «половина мира каждый день работает только над тем, чтобы отстаивать мир», а глава Российского государства Владимир Путин «совсем не желает говорить».

    Официальный представитель МИД России заявила, что «начинает волноваться за состояние Бербок». «То ли у нее что-то с памятью, то ли с логикой, то ли…» – заявила Захарова в Telegram.

    Она решила напомнить Бербок факты, известные «всему миру», а не только его «половине».

    Во-первых, указала Захарова, «натовское ОПГ» поставляет оружие в зону конфликта. По ее словам, если под «отстаиванием мира» Бербок имела в виду такие шаги стран Запада, то речь немецкому МИДу писал искусственный интеллект, имеющий доступ только к пресс-релизам Госдепа.

    Во-вторых, Захарова отметила, что Москва пошла на переговоры, как только Киев запросил их в 2022 году. Однако Борис Джонсон, занимавший пост главы правительства Великобритании, «уговорил» Украину эти переговоры прервать.

    В-третьих, «под давлением США в сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с Москвой». «Так о чем же это, Анналена?» – заявила Захарова.

    Напомним, Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине. Киев и его союзники хотят предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер. По словам Путина, базой для переговорного процесса по Украине являются стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    Коментарии (5)
    22 мая 2024, 22:25 • Новости дня
    Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России

    Конгрессмен США Маккол перебил Блинкена во время речи госсекретаря об ударах Украины по российской территории

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не смог закончить выступление о возможности использования Киевом оружия США для ударов по объектам в глубине российской территории.

    В ходе слушаний в комитете Блинкен заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Киевом возможность применения американского оружия для нанесения ударов в глубине российской территории.

    Комментируя возможную «поддержку атак за пределами Украины», Блинкен заявил, что США «этим не занимались». По его словам, Киеву придется «принять собственные решения», передает ТАСС.

    «И я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима, чтобы эффективно...» – сказал Блинкен, но ему не дали закончить мысль – председатель комитета Майкл Маккол перебил главу Госдепа.

    Маккол выразил надежду, что Блинкен продолжит обсуждение данной темы с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Маккол рассчитывает, что в администрации США «изменят это политическое решение», но Блинкен не стал отвечать на его заявление.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

    Коментарии (3)
    22 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине

    Сийярто предрек мировую войну при появлении западных войск на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Появление западных войск на Украине приведет к новой мировой войне, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе переговоров в Аммане с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

    По его словам, ряд европейских политиков хочет отправить солдат на Украину, в то время как другие европейские политики фантазируют о применении ядерного оружия, что в любом случае будет означать мировую войну, передает ТАСС со ссылкой на телеканал М1.

    Сийярто отметил, что граждане Венгрии устали от подобных опасных заявлений. Также политик выразил надежду, что на выборах в Европарламент 6-9 июня избиратели смогут «послать сигнал европейским политикам, которые говорят глупости».

    Ранее в МИД России заверили, что Россия не оставит без ответа отправку французских войск на Украину.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях с Москвой нужно поддерживать «стратегическую двусмысленность». Кроме того, Макрон говорил, что не исключает отправки французских войск на Украину.

    Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал Макрону «заткнуться и не заниматься эскалацией», так как в случае отправки войск Франции на Украину Россия их «сотрет с лица земли» и нанесет удар по французским объектам в Румынии.

    Коментарии (6)
    22 мая 2024, 14:25 • Новости дня
    В Германии назвали пустым визит Бербок на Украину

    Spiegel: Бербок прибыла в Киев, не пообещав военной помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев не предложила Украине никакой военной помощи, пишет немецкое издание Der Spiegel.

    Бербок прибыла на Украину с пустыми руками и лишь выразила сочувствие в связи со сложившейся в стране катастрофической ситуацией, пишет Der Spiegel, передает РИА «Новости».

    Это говорит о том, что оружейная политика ФРГ провалилась, считает автор статьи. Созданная по инициативе Бербок и главы Минобороны Германии Бориса Писториуса программа Immediate Action on Air Defence (IAAD) для укрепления ПВО Украины не принесла значимых результатов, поясняет издание. Отмечается, что ни один из партнеров ФРГ не захотел передавать украинской стороне системы ПВО.

    Кроме того, украинские чиновники на встрече с Бербок старались не затрагивать сложные темы.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Киеве, посетил один из местных музыкальных клубов и выступил на сцене с музыкальным номером.

    Коментарии (8)
    23 мая 2024, 04:23 • Новости дня
    США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву

    Блинкен сообщил о предложении США использовать замороженные активы России как залог для кредитов на поддержку Украины

    США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву
    @ Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Замороженные активы России можно использовать в качестве залога при выдаче кредитов на поддержку Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен приветствовал решение ЕС тратить доходы от замороженных активов на поддержку Киева. Однако США, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму», передает ТАСС.

    Глава Госдепа заявил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По его словам, это даст возможность получить «значительные средства» для Украины.

    Блинкен рассчитывает, что к июньскому саммиту G7 в Италии США «смогут добиться прогресса». Он подчеркнул, что требуется согласие стран, в которых «находятся эти активы» России.

    Напомним, правительство Германии против того, чтобы замороженные активы России конфисковали и направили на поддержку Украины. МВФ выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы.

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