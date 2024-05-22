Путин поручил поддержанные АСИ инициативы сделать частью нацпроектов

Tекст: Дарья Григоренко

Глава государства отметил, что главной наградой, мощным вдохновляющим стимулом для активных деятельных людей является активное участие в развитии России, регионов, городов и поселков. Поэтому, по его словам, гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить свое отражение в национальных проектах, передает ТАСС.

«Прошу правительство, министерства и ведомства синхронизировать усилия, действовать в тесной связке, в партнерстве с агентством по всем важнейшим направлениям его деятельности», – поручил Путин, отметив, что речь идет о подготовке кадров, улучшении бизнес-климата и социальной сфере.

Ранее Путин заявил, что многие инициативы, звучащие на форумах АСИ, успешно реализуются на практике.