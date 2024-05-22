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Путин поручил поддержанные АСИ инициативы сделать частью нацпроектов
Инициативы, поддержанные Агентством стратегических инициатив (АСИ), должны становиться частью национальных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе вступительного слова на заседании набсовета АСИ.
Глава государства отметил, что главной наградой, мощным вдохновляющим стимулом для активных деятельных людей является активное участие в развитии России, регионов, городов и поселков. Поэтому, по его словам, гражданские, предпринимательские инициативы, поддержанные агентством, должны обязательно находить свое отражение в национальных проектах, передает ТАСС.
«Прошу правительство, министерства и ведомства синхронизировать усилия, действовать в тесной связке, в партнерстве с агентством по всем важнейшим направлениям его деятельности», – поручил Путин, отметив, что речь идет о подготовке кадров, улучшении бизнес-климата и социальной сфере.
Ранее Путин заявил, что многие инициативы, звучащие на форумах АСИ, успешно реализуются на практике.