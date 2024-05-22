Платформе «Россия – страна возможностей» исполнилось шесть лет

Платформа помогла поступить в вуз десяткам тысяч людей, многие с ее помощью определились с профессией, обрели единомышленников, построили карьеру, развили компетенции, получили новые назначения.

«Шесть лет назад наш президент [Владимир Путин] принял очень дальновидное решение – развивать социальные лифты для молодежи с помощью нашей платформы. Мы начинали с 14 проектов, а сейчас платформа – это не только конкурсы, но и центры компетенций по всей России, отраслевые сообщества, собственный образовательный центр мастерская управления «Сенеж», офисы в Донбассе, и, конечно миллионы людей, чья жизнь изменилась благодаря нам. Россияне видят, что платформа «Россия – страна возможностей» – не бутафория, не просто красивый фасад, а реально работающая площадка для саморазвития», – сказал гендиректор платформы и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Российские граждане видят, как школьники, ровесники их детей, поступают на бюджет в престижный вуз без экзаменов, потому что выиграли в одной из олимпиад платформы, видят, как студенты побеждают в молодежных конкурсах платформы, получают 1 млн рублей пробуют себя в предпринимательстве, подчеркнул гендиректор.

«Того, что уже сделано, хватило бы на десятилетия, но мы не собираемся останавливаться», – подчеркнул отметил он.

Среди выпускников платформы люди от пяти до 108 лет, и даже семейные династии. Благодаря работе платформы показатель веры в возможности самореализации молодежи вырос до уровня – 80%, то есть более, чем в два раза за пять лет.

«Буквально через 10–15 лет в нашей стране вырастут люди, которые начинали свой путь с Национальной технологической олимпиады, продолжили участвовать в наших студенческих проектах, нашли стажировку и первую работу через наши конкурсы, а затем, получив карьерное и профессиональное развитие, смогли победить в «Лидерах России», войти в кадровый резерв и, быть может, даже стать федеральными министрами или губернаторами. Президентская платформа не только меняет судьбу участников проектов и их близких, постепенно меняется мышление россиян в целом в сторону более прогрессивного. Все достижения платформы, без сомнений, стали реальностью благодаря активности участников проектов и конкурсов, партнеров, экспертов и наставников платформы, а также ее команды – всех, кто участвует в решении общих задач и чувствует ответственность за свою страну», – рассказал исполнительный директор платформы и ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На протяжении всего периода работы платформа создает нужные и интересные россиянам проекты. Только в 2023 году был запущен «самый народный» конкурс «Это у нас семейное», проект для молодежи без опыта работы «Профразвитие», первая и единственная в мире конкурс-премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта «КАРДО» и национальная премия «Россия – страна возможностей» для тех, кто своими действиями меняет жизнь других. Кроме того, офисы платформы на данный момент работают в ДНР и ЛНР, помогая жителям новых регионов получать все необходимые возможности для самореализации.