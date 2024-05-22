ПВО уничтожила беспилотники ВСУ в Белгородской и Калужской областях

В Конгрессе США Зеленского назвали диктатором

Конгрессвумен Грин призвала власти США больше не выделять деньги «диктатору Зеленскому»

Tекст: Вера Басилая

Грин заявила, что на Украине нет демократии, а американские налогоплательщики не должны финансировать Киев. По ее словам, США выделяют украинскому правительству каждый месяц 1 млрд долларов и почти 200 млрд долларов на войну, в которой Украина не может победить, передает ТАСС.

Во вторник в соответствии с нормами, записанными в Конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства. Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.