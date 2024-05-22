Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?3 комментария
Экс-боевик «Айдара» рассказал об убийстве мирных жителей в ЛНР с ведома СБУ
Экс-боевик нацбата «Айдар» рассказал, как СБУ покрывала убийства мирных жителей в ЛНР
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) покрывали преступления боевиков запрещенного в России террористического националистического батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в России) и помогли части из них избежать наказания за убийства мирных жителей в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал бывший член батальона Владимир Гавриленко.
По словам Гавриленко, боевики «Айдара» грабили и убивали мирных жителей, а сотрудники СБУ помогали им скрывать следы преступлений и избегать ответственности.
«За два трупа и мародерство ничего не было, его выпустили под домашний арест, а потом освободили сотрудники СБУ. Он вину признал, я ездил, показывал, где трупы, но его в 2018 году забрали сотрудники СБУ. Сейчас он находится дома под Киевом», – рассказал Гавриленко ТАСС.
Гавриленко утверждает, что высокопоставленные члены «Айдара» делились награбленным с сотрудниками СБУ.
«Сотрудники СБУ покрывали, даже выпивали с ними, встречались в Киеве», – поведал бывший боевик.
Он рассказал, что «Айдар» помогал освобождать своих сослуживцев из мест заключения.
«Иногда они обстреливали СИЗО, где содержались их члены, вытаскивали их из отделений полиции», – сообщил Гавриленко.
По словам Гавриленко, в батальон «Айдар» он попал не по своей воле: ему пригрозили смертью, если он откажется работать на боевиков водителем и грузчиком.
В 2014 году Гавриленко убил одного из боевиков, который пытался изнасиловать его падчерицу. После этого ему пришлось бежать на Украину, а затем в Россию.
В 2021 году Гавриленко был задержан и выдан Украине, где его осудили на семь лет за убийство.
Гавриленко утверждает, что «Айдар» занимался не только грабежами и убийствами, но и похищениями людей.
По его словам, многие из тех, кого боевики увозили в свой штаб, пропали без вести.
«На колбасный цех людей забирали, если они не понравились или если у них была машина, деньги, все, что можно было отобрать, насиловали там. Многие люди без вести пропадали после колбасного цеха», – рассказал Гавриленко.