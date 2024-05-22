Экс-боевик «Айдара» рассказал об убийстве мирных жителей в ЛНР с ведома СБУ

Экс-боевик нацбата «Айдар» рассказал, как СБУ покрывала убийства мирных жителей в ЛНР

Tекст: Денис Тельманов

По словам Гавриленко, боевики «Айдара» грабили и убивали мирных жителей, а сотрудники СБУ помогали им скрывать следы преступлений и избегать ответственности.



«За два трупа и мародерство ничего не было, его выпустили под домашний арест, а потом освободили сотрудники СБУ. Он вину признал, я ездил, показывал, где трупы, но его в 2018 году забрали сотрудники СБУ. Сейчас он находится дома под Киевом», – рассказал Гавриленко ТАСС.

Гавриленко утверждает, что высокопоставленные члены «Айдара» делились награбленным с сотрудниками СБУ.

«Сотрудники СБУ покрывали, даже выпивали с ними, встречались в Киеве», – поведал бывший боевик.

Он рассказал, что «Айдар» помогал освобождать своих сослуживцев из мест заключения.

«Иногда они обстреливали СИЗО, где содержались их члены, вытаскивали их из отделений полиции», – сообщил Гавриленко.

По словам Гавриленко, в батальон «Айдар» он попал не по своей воле: ему пригрозили смертью, если он откажется работать на боевиков водителем и грузчиком.

В 2014 году Гавриленко убил одного из боевиков, который пытался изнасиловать его падчерицу. После этого ему пришлось бежать на Украину, а затем в Россию.

В 2021 году Гавриленко был задержан и выдан Украине, где его осудили на семь лет за убийство.

Гавриленко утверждает, что «Айдар» занимался не только грабежами и убийствами, но и похищениями людей.

По его словам, многие из тех, кого боевики увозили в свой штаб, пропали без вести.

«На колбасный цех людей забирали, если они не понравились или если у них была машина, деньги, все, что можно было отобрать, насиловали там. Многие люди без вести пропадали после колбасного цеха», – рассказал Гавриленко.