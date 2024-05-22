Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?3 комментария
Блинкен: США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине
Блинкен заявил, что США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон прилагает все усилия для ускорения поставок оружия и военной техники Украине.
«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить непосредственно поставки помощи украинцам, чтобы она попала им в руки», – сказал Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, отвечая на вопросы о передаче оружия Киеву, передает ТАСС.
Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что важно не только предоставить вооружение, но и обучить украинских военных его применению, а также обеспечить необходимое обслуживание.
«Не приносит большой пользы ее наличие», – заявил Блинкен, имея в виду возможное отсутствие обслуживания техники и обученного ее применению личного состава.
Блинкен также отметил, что США «всеобъемлющим образом» оценивают возможность передачи Киеву тех или иных систем вооружений.
«Дело не просто в поставке танков, самолетов или ракет. Нужно, чтобы имелась вся инфраструктура для их применения и обслуживания. И конечно, надо иметь конкретный план их эффективного применения», – добавил он.
По словам Блинкена, возобновление американских поставок оружия «имело два эффекта»:
«Был явный психологический эффект, в котором Украина очень нуждалась в этот момент.Но мы также начинаем видеть практический эффект в плане доставки этой техники, вооружений в руки украинцев, когда они больше всего в них нуждаются... Должен вам сказать, что за последние восемь месяцев был нанесен подлинный ущерб», – признал госсекретарь.