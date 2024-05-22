Блинкен: США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине

Блинкен заявил, что США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине

Tекст: Денис Тельманов

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить непосредственно поставки помощи украинцам, чтобы она попала им в руки», – сказал Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, отвечая на вопросы о передаче оружия Киеву, передает ТАСС.



Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что важно не только предоставить вооружение, но и обучить украинских военных его применению, а также обеспечить необходимое обслуживание.

«Не приносит большой пользы ее наличие», – заявил Блинкен, имея в виду возможное отсутствие обслуживания техники и обученного ее применению личного состава.

Блинкен также отметил, что США «всеобъемлющим образом» оценивают возможность передачи Киеву тех или иных систем вооружений.

«Дело не просто в поставке танков, самолетов или ракет. Нужно, чтобы имелась вся инфраструктура для их применения и обслуживания. И конечно, надо иметь конкретный план их эффективного применения», – добавил он.

По словам Блинкена, возобновление американских поставок оружия «имело два эффекта»:

«Был явный психологический эффект, в котором Украина очень нуждалась в этот момент.Но мы также начинаем видеть практический эффект в плане доставки этой техники, вооружений в руки украинцев, когда они больше всего в них нуждаются... Должен вам сказать, что за последние восемь месяцев был нанесен подлинный ущерб», – признал госсекретарь.