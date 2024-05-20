Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Путин после гибели Раиси поговорил по телефону с вице-президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером (исполняет обязанности главы исполнительной власти республики), сообщает пресс-служба Кремля. Беседа состоялась в контексте произошедшей накануне гибели президента Ирана в катастрофе с вертолетом.
Как говорится в сообщении, президент России выразил самые глубокие соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны, передает ТАСС.
В пресс-службе добавили, что Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном.
Путин обсудил с исполняющим обязанности главы государства Мохбером дальнейшее сотрудничество между Москвой и Тегераном. С обеих сторон был подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран.
Ранее президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России.