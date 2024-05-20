Путин после гибели Раиси поговорил по телефону с вице-президентом Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, президент России выразил самые глубокие соболезнования верховному руководителю Ирана Али Хаменеи, Мохаммаду Мохберу и всему иранскому народу в связи с трагической гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси и ряда других государственных деятелей страны, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что Владимир Путин подчеркнул, что хорошо знал и ценил Эбрахима Раиси как надежного партнера, внесшего неоценимый личный вклад в развитие дружественных отношений между Россией и Ираном.

Путин обсудил с исполняющим обязанности главы государства Мохбером дальнейшее сотрудничество между Москвой и Тегераном. С обеих сторон был подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее последовательное укрепление всестороннего российско-иранского взаимодействия во благо народов двух стран.

Ранее президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России.